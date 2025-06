【ゴジラ(2023) デラックスエディション】 8月9日発売予定 価格:19,800円

カワダはナノブロック「ゴジラ(2023) デラックスエディション」を8月9日に発売する。価格は19,800円。

本商品のモチーフは2023年の映画「ゴジラ-1.0」に登場するゴジラ。完成サイズは全高約25cm、全長約40cm。ゴジラが咆哮している姿を再現したビッグスケールモデルとなる。首、腕、足先、尻尾が可動し、顔や胸のキズに至るまで細かく再現。特徴的な背ビレは、体色ver.と熱放射ver.で付け替えも可能。映画内でゴジラを足止めする役割を担った特設艦船「新生丸」も付属する。

TM & (C) TOHO CO., LTD.