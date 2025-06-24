»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡ØÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½÷À¤ÎÁÛ¤¤¡Ú¹âÃÎ¡Û
»ý¤Á¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë½÷À¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Î¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¤È¼è¤êÁÈ¤à»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤ÊÌÏÍÍ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯ÃåÊª¤ÎÂÓ¡£Ä¹¤é¤¯¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃåÊª¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¤ÏÃåÊª¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤Ê¤É¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡ÖÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤ÎºîÉÊ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ò·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥â¥Î¤ò¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ò½±¤Ã¤¿ÉÂ¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤¹¡£
·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÁÛ¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Ê¤°½÷À¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎ»Ô¾åÄ®¤Ë¤¢¤ëÃæ»³¥ß¥·¥ó¡£
¤ªÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂåÉ½¤ÎÃæ»³Í³µ»Ò¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¡£¥ß¥·¥ó¤ÎÈÎÇä¤ä½¤Íý¤òÀìÌç¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü½¤Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌó40Ç¯Á°¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥ß¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö¸µÄÌ¤êÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤é¤ó¤È¤Í¡£À¸¤ÊÖ¤é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ý¤Á¼ç¤µ¤ó¤Î²¼¤Ø¡¦¡¦¡×
Ä¹Ç¯¤Î»ÈÍÑ¤äÎô²½¤ÇÁ´¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤³¤ê¤äÌý±ø¤ì¤òºÙ¤«¤¯¼è¤ê½ü¤¡¢ÉôÉÊ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È¡Ä¸µÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡ÖÀÎ¤Î¥ß¥·¥ó¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Çã¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤«¡¢³ä¤È¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¼«¸ÊÈ½ÃÇ¡¦¼«¸Ê¿ÇÃÇ¤ÇÄü¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ê¤â¤é¤Ã¤Æ¡ËÄ¾¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê¤Þ¤¿¡Ë»È¤¦¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡×
Ãæ»³¤µ¤ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥·¥ó¤òÁÉ¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç3Ç¯Á°¤«¤é¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡£»ý¤Á¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²È¤Î¥¿¥ó¥¹¤Ê¤É¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë°áÎà¤ò¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ»³¤µ¤ó¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃåÊª¤ÎÂÓ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ýー¥Á¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¤âÆþ¤ì¤ì¤ë¤·¡¢¾®¤µ¤¤¤±¤É¥Ý¥±¥Ã¥È¤â2¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¡»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢²¿¤«¤³¤¦»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²¿¤«¤Ë³è¤«¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢»öÌ³¿¦¤äÂç¼ê¥ß¥·¥ó¥áー¥«ー¤Ë¶Ð¤á¤¿¸å¡¢2013Ç¯¤ËÆî¹ñ»Ô¤ÇÃæ»³¥ß¥·¥ó¤ò³«¶È¡£2025Ç¯6·î¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï»Å»ö¤Ç¸©Æâ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃåÊª¤È¤«¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éþ¤È¤«¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¤è¤¯¼õ¤±¤ë»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤âÇ¦¤Ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ºÛË¥¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¥ß¥·¥ó½¤Íý¤Î¹ç´Ö¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤Èºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó20ÅÀ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Ë°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥â¥Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¥â¥Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
ÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¹ñ»Ô¤Î¿¹ÅÄÈþÃÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤¬ÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤«¤é²È¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Êì¡¦É´¹ç»Ò¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¾åÃå¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¢£¿¹ÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤¡¢ÉÂ±¡¤È¤«¤É¤Ã¤«Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¿§¤ó¤Ê½ê¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤µ²±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤è¡£¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Þ¤¿¤³¤ìÃå¤ë¤¬¤«¤¨¡Ù¤È¸À¤¦¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×
3Ç¯Á°¤Ë98ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É´¹ç»Ò¤µ¤ó¡£ÊÁÊª¤ÎÍÎÉþ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ë½÷À¤Ç¤·¤¿¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¦»ö¤ÇÊì¤¬º£¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¹ÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë3Ç¯²á¤®¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¬¤Ç¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ó¥³¤Ï¡Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¡Ë²¡¤·¤Ë¤¤¤¤æ¤¦¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¬¤¢¤ë¤¡£¤³¤ìÃå¤è¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤½Ð¤ÈÀÎ¤Î¡Ê¥ê¥á¥¤¥¯Á°¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¡Ë¼Ì¿¿¤¬¥Ñ¥é¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê²û¤«¤·¤¤¡Ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤¡¤Í¡×
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö¤ªÅÏ¤·¤·¤Æº£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é»ä¼«¿È¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡ÖÀÖ½½»úÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£3½µ´Ö¤´¤È¤Î¿Ç»¡¤Ç¤¹¡£Ç¢Ï©¾åÈé´â¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
8Ç¯Á°¤Ë2¤Ä¤Î¥¬¥ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¡¢Ç¢Ï©¾åÈé´â¤Ï¡Ö¥¹¥Æー¥¸3¡×¤Ç¡¢¤¢¤È¾¯¤·È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éËö´ü¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7²ó¤ÎÁ´¿ÈËã¿ì¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤â3½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¤ÏÉ¬¤ºÄÌ±¡¤·¤Æ·Ð²á¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´ï¶ñ¤ò¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÄË¤ß¤¬È¼¤¦¤³¤È¤â¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤³¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ì»þ¤Ï»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ»³¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï¥¬¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤âÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö12»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤«¤éÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¤È»×¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ó¤È¤¤¤«¤ó¡£¸å²ù¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É»Å»ö¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ò¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ò·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ò¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡ÖÁÛ¤¤½Ð¥ê¥á¥¤¥¯¡×¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°áÎà¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥ß¥·¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£