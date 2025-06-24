ÅÅÄÌ¤Î¸µ¼Ò°÷¡¦Æ£ºêÎ¤ºÚ¡Ê36¡Ë¤Î¿åÃå»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î½÷¿ÀÍÍ¤ä¡ª¡ª¡×
¡¡ÅÅÄÌ¤Î¸µ·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢Ìò¼Ô¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é½÷Í¥¡É¤³¤ÈÆ£ºêÎ¤ºÚ¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¶»¸µÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ºêÎ¤ºÚ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î°½Ìî¹ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢CM»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òInstagram¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ºê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ôÉô²°Ãå¡×¡Ö¡ô³Ú¤Á¤ó¥³¡¼¥Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶»¸µ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¼Ì¿¿¤ä¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤Ê¤É¡¢¿§µ¤ºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅÙ¡¹ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î½÷¿ÀÍÍ¤ä¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë