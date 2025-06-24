¡Ú²òÀâ¡Û¡È¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¡É¤Ê¤¼ÆÍÁ³¤ÎÄäÀï¤Ë¡©¡¡¥¤¥é¥ó¤ÎÊóÉü¤¬¡ÈÍÞÀ©Åª¡É¤ÊÊÆ·³»ÜÀß¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«¡¡È¯É½¸å¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥¤¥é¥óÁÐÊý¤¬¹¶·â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤¬ÄäÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹ñºÝ¼èºàÉô¤Îº´¡¹ÌÚÎ¼¥Ç¥¹¥¯¤È¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö´°Á´¤«¤ÄÁ´ÌÌÅª¤ÊÄäÀï¹ç°Õ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¸á¸å1»þ¤Ë¥¤¥é¥ó¤¬ÄäÀï¤ò³«»Ï¡¢12»þ´Ö¸å¤Î25Æü¸áÁ°1»þ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÄäÀï¤ò³«»Ï¡£
¤½¤·¤Æ25Æü¸á¸å1»þ¤ËÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¡ÖÀ¤³¦¤¬½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å2»þ²á¤®¤Ë¡ÖÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï½µËö¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎÄäÀïÈ¯É½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñºÝ¼èºàÉô¡¦º´¡¹ÌÚÎ¼¥Ç¥¹¥¯¡§
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÎôÀª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¤¥é¥ó¤ÏÁá´ü¤ÎÄäÀï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤â°ìÄêÄøÅÙ¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÈñÍÑÂÐ¸ú²ÌÅù¡¹¤â¹Í¤¨¤ÆÄäÀï¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ»þ´ÖÁáÄ«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊóÉü¹¶·â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊóÉü¹¶·â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊóÉü¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯¹Å¤Ê¼êÃÊ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥é¥ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÍÞÀ©Åª¤Ê·Á¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤òÁª¤ó¤À¤È¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»öÁ°ÄÌ¹ð¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈÍÞÀ©Åª¡É¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Î¢Â¦¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¹ñºÝ¼èºàÉô¡¦º´¡¹ÌÚÎ¼¥Ç¥¹¥¯¡§
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÆ·³¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤À¡£¤³¤³ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃç²ð¤ò¤«¤Ê¤êÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Î»ØÆ³ÁØ¤È¤âÈó¾ï¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¤¥é¥óÂ¦¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃç²ð¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¡¢Â¥¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÄäÀï¤ÎÎ®¤ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÄäÀï¤·¤Æ¤½¤Î12»þ´Ö¸å¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÄäÀï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼»þ´Öº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñºÝ¼èºàÉô¡¦º´¡¹ÌÚÎ¼¥Ç¥¹¥¯¡§
¤³¤ì¤Ï¾Ü¤·¤¤¾ò·ï¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÁÐÊý¤ÎÄäÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯¸ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À12»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿Ê¬Î¢Â¦¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤¬Í¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¹¶·â¤òÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹¶·â¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤¤¤¦¤«¼êÃÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ËÜÍèÎ¢Â¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¡£Àè¤Û¤ÉÃæ·Ñ¤Ç¶õ½±·ÙÊó¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¸å¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñºÝ¼èºàÉô¡¦º´¡¹ÌÚÎ¼¥Ç¥¹¥¯¡§
¥¤¥é¥óÂ¦¤«¤é¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄäÀïÁ°¸å¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê»¶È¯Åª¤Ê¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÄäÀï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ú¤Â³¤Ãí»ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÀÐÅÄ·ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÄäÀï¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÐÅÄ·ò»á¡§
ÅöÁ³¡¢ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÍ£°ìÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤¤ÂçÅýÎÎ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤ì¹þ¤ß¤Î¤â¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ºË¾¤ÏÅöÁ³½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ²¤½£¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¤½£¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎºÝ¤Ë¤â¡Ö¼«¹ñ¤ò¼é¤ë¸¢Íø¤À¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃæÎ©Åª¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÃÃ´¡¦ÍÆÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò¸«¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²¤½£¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·üÇ°ÅÀ¤À¤Ê¤È¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
NATO¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£