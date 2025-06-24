¥Æ¥ì¥Ó¶âÂôNEWS

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

ÍèÇ¯¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥È¥­¤ÎÊüÄ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤Ï¡¢7·îÃæº¢¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ç¡¢ÊüÄ»¾ì½ê¤ò·èÄê¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌîÀ¸¼ï¤¬ÀäÌÇ¤·¤¿¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µ­Ç°Êª¡Ö¥È¥­¡×¡£

ÍèÇ¯6·î¤ò¤á¤É¤ËÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤ÎÊüÄ»¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡¢ÀÐÀî¸©µÄ²ñ¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÃÚÃÎ»ö¤Ï¡Ä

ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡ÖÍèÇ¯¤ÎÊüÄ»¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íè·îÃæº¢¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÇ½ÅÐÃÏ°è¥È¥­ÊüÄ»¼õÆþ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹¡×

7·î¤Ë¤âÊüÄ»¾ì½ê¤òÁªÄê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥­¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢1¤«½ê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊüÄ»¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥±ー¥¸¤Ç2½µ´ÖÄøÅÙ¡¢»ô°é¤·¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶­¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤ÇÊüÄ»¤¹¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥ê¥êー¥¹Êý¼°¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¤Î¥È¥­¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä

ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡ÖÇ½ÅÐ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥­¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·ー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º´ÅÏÅç¤Î¥È¥­´ØÏ¢»ÜÀß¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢ÅöÁ³(¥È¥­¤¬)ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Á°¸þ¤­¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ÊüÄ»¤·¤¿¥È¥­¤ÎÄêÃå¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Á°¸þ¤­¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£