¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬»×¤ï¤ºÍîÎÞ¡¡ÂçÉÂ´µ¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤éºÊ¤Ø¤ÎÃÙ¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬£³£°²¯±ß¹ëÅ¡¤Ç¼Â¸½¡ª
¡¡¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¤¥â¥È¤Î£×£é£Æ£é¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬£²£´Æü¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ë¿·µ¬Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¶¿¤Î°¦ÃÎ¸©¤«¤éÍè¤¿É×ÉØ¤Î¡ÖÃÙ¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Ë»×¤ï¤ºÍîÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬À¾Â¼»á¤Î£Ó£Î£Ó¤Ø¡ÖµîÇ¯·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢À§ÈóÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤ÎÅ¡Âð¤Ë¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇºÊ¤Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¤È£Ä£Í¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëÀ¾Â¼»á¤Î£³£°²¯±ß¹ëÅ¡¤Î²°¾å¤ËÉ×ºÊ¤¬Î©¤Á¡¢À¾Â¼»á¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£À¾Â¼»á¤¬É×¿Í¤Ë¡Ö£±£°ÉÃ¤À¤±ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡£¤½¤Î´Ö¤ËÉ×¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÏ¤½¤¦¤È²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤¿É×¿Í¤Ï²Ö¤ò¸«¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤´·ëº§¤òµîÇ¯¤µ¤ì¤Æ¡£¤´¼ç¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â±ü¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡£²þ¤á¤Æ±üÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¼ê»æ¤Ë¡×¤È¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡É×¤Ï¼ê»æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢É×¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ£·Ç¯¡£·ëº§¤·¤Æ£±Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï£²£³»þ¤ä£°»þ¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ£²»þ¡¢£³»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤Þ¤¿»Å»ö¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´ÇÛ¤ä¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£·ëº§¤Î¾¯¤·Á°¤«¤éÌµÃã¤¬¤¿¤¿¤Ã¤ÆÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡É×¿Í¤ÏËèÆü¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò´¶¼Õ¡£¡ÖÉ¬¤º·ëº§¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿¤±¤ÉÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£·ëº§£±¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£É×¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤ÏÉ×ºÊ¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤ºÍîÎÞ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¤´¼ç¿Í¤À¤í¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾ì¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡É×¤ÏÀ¾Â¼»á¤Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¼ê»æ¤òÏ¯ÆÉ¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Î¤³¤È¤ÏÆ±¤¸Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤òÅÁ¤¨¡¢¤Þ¤¿À¾Â¼»á¤¬¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢»ö¶È°Ê³°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤â»Ò¶¡¤äÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Î»Ò¶¡¿©Æ²¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤ò¸«½¬¤¤¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï´¶Æ°¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î¹Ô¤¤¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦Í¥¤·¤¤¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÉ×ºÊ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢À¾Â¼»á¤Ï½ÂÃ«¤Ç±Ä¤à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¾·ÂÔ¡£°¦¼Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¼«¿È¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ°ÆÆâ¤·¤¿¡£