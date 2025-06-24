¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¡¡¥¤¥é¥ó¤Ï¡Ö¿¯Î¬»ß¤á¤¿¡×
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ï24Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê³Ë³«È¯·×²è¤ÈÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶¼°Ò¤òÇÓ½ü¤·¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î¹ñËÉ¡¦³°¸òÀ¯ºöÁ´ÈÌ¤òÅý³ç¤¹¤ëºÇ¹â°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¡ÊSNSC¡Ë¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÇÔËÌ¤µ¤»¡¢¿¯Î¬¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ëÆü¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó³°¸ò¶Ú¤Ï24Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÄäÀï°Æ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤Ï¡ÖÄäÀï¹ç°Õ°ãÈ¿¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·³¤ËÌ¿¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¤¥é¥óÂ¦¤ÏÈ¯¼Í¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÆÅìÉô»þ´Ö24Æü¸áÁ°0»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å1»þ¡Ë¤´¤í¤ËÄäÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢24»þ´Ö¸å¤Ë¡ÖÀµ¼°¤ÊÀïÆ®½ª·ë¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó³Ë³«È¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï13Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë´ØÏ¢»ÜÀß¤ËÀèÀ©¹¶·â¤·¡¢³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ´´Éô¤é¤ò»¦³²¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ÇÊóÉü¡¢±þ½·¤¬·ã²½¤·¤¿¡£