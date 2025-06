般若が6月25日、シングル「konnichiwa」をリリースする。同楽曲のミュージックビデオが6月27日21時にYouTubeプレミア公開されることも発表された。 本作「konnichiwa」は鋭いフロウと肩肘張らないまっすぐな言葉が響く新曲だ。“こんにちは”というシンプルな言葉に込めたのは、日常にある“気づき”から始まり、歴史や社会、ルーツ、そして未来へと投げかけるメッセージ。 作詞は般若、作曲は般若とAUDIO RADICALが務めた。音楽的に力強いトラックと説得に満ちた般若のラップが、人間のふとした優しさや人情味が滲む仕上がりだ。激動の時代に生きる今だからこそ伝えたい“愛と平和と痛みとタフ”のすべてが凝縮されて放たれる。以下に同楽曲に関する般若のコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「みんなぁあこおおんにぃちわあああ」 ◆ ◆ ◆ ■デジタルリリース「konnichiwa」2025年6月25日(水) 配信開始配信リンク:https://lnk.to/H_konnichiwa作詞: 般若作曲: 般若 / AUDIO RADICALレーベル: やっちゃったエンタープライズ 関連リンク ◆般若 オフィシャルInstagram◆般若 オフィシャルX◆般若 オフィシャルYouTubeチャンネル

