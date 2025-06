椎名林檎が、6月25日に発売するニューシングルより、新曲「芒に月」のミュージックビデオを6月25日午前0時に公開することを発表した。 ◆椎名林檎 動画 2025年第1弾の新曲リリースとなる「芒に月」。ミュージックビデオには、これまでも数々の場面で椎名との名演を繰り広げてきたAYA SATOが登場しており、2019年公開された椎名のミュージックビデオ「公然の秘密」以来、約6年ぶりとなる。本作は、AYA SATO率いる14人のパフォーマンス集団が、この世知辛き浮き世を生き抜くうえでの人類の葛藤を表しているとのこと。 さらに、同日に発売するライブ映像作品『○生林檎博’24』から先行ライブクリップ第5弾「私は猫の目」が本日公開される。2024年リリースの最新アルバム『放生会』に参加した、AI、 中嶋イッキュウ、Daoko、もも(チャラン・ポ・ランタン)のミューズたち、オールラインナップの共演となった「私は猫の目」ライブ映像。『(生)林檎博’24―景気の回復―』ライブ本編ラストを飾った圧巻パフォーマンスをぜひチェックして欲しい。 https://youtu.be/p-9VWcC_o3Q ◾️Live Blu-ray / DVD『(生)林檎博’24―景気の回復―』 2025年6月25日(水)発売 ○通常盤 BD:UPXH-20149 \6,050(税込) DVD:UPBH-20340 \4,950(税込) ○初回限定盤] BD:UPXH-29074 \7,700(税込) DVD:UPBH-29104 \6,600(税込) ○Blu-ray&DVD[初回限定盤]共通仕様 ・三方背ケース/ワイド型・44Pブックレット ・「いつでもどこでもすぐ観れる」 スマホ/タブレット対応・視聴用二次元コード(「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード)付 *「NeSTREAM LIVE」:商品に封入の視聴シリアルコードを使用し、ディスク収録映像をスマホや TV などで 簡単にストリーミング再生にてご視聴いただけます。 また音声はドルビーアトモス/ステレオ(バイノーラル)/ステレオ、いずれでもお楽しみ頂けます。 (視聴可能期間:2028年6月24日まで)アプリ詳細はこちらをご参照ください。 https://nestreamlive.radius.co.jp/news/202505_sheenaringo/ ○Blu-ray[初回限定盤][通常盤]共通 ・ステレオ&ドルビーアトモス音声対応 ○収録曲 OPENING/鶏と蛇と豚/宇宙の記憶/永遠の不在証明/静かなる逆襲/秘密/浴室/命の帳/TOKYO/さらば純情/おとなの掟/MOON/ありきたりな女/生者の行進/芒に月/人間として/望遠鏡の外の景色/茫然も自失/ちりぬるを/ドラ1独走/タッチ/青春の瞬き/自由へ道連れ/余裕の凱旋/ほぼ水の泡/私は猫の目/初KO勝ち/ちちんぷいぷい/2〇45<Endroll> ○先着購入特典:ポストカード ※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。 ※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。 ◾️映画上映情報 ・タイトル:(生)林檎博’24−景気の回復− ・本編114分/16:9 ・公開:2025年6月24日(火)〜6月30日(月) ・Dolby Atmos上映:6月24日(火)〜6月30日(月) ※劇場により休映日がある場合がございます。ご鑑賞予定の映画館WEBサイトにてご確認ください。 ・ステレオ上映:6月25日(水)〜6月29日(日) ○上映開始時間 ・Dolby Atmos上映 各日、上映開始時間は映画館によって異なります。ご鑑賞予定の映画館WEBサイトにてご確認ください。 ・ステレオ上映 6月25日(水)18:00開始 6月26日(木)13:00開始 […]

