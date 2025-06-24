ÃÏ¿Ì¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯È¾ ³¤¾å¤Î²¾ÀßÆ»Ï©¤«¤é¸î´ß¤òÅ±µî ÏÂÁÒ²¹Àô¤ÇËÜ³ÊÉüµì¹©»ö»Ï¤Þ¤ë ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¸î´ß¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµì¹©»ö¤È¤·¤Æ24Æü¤«¤é¡¢³¤Â¦¤ËÀßÃÖ¤·¤¿²¾ÀßÆ»Ï©¤ò»È¤Ã¤ÆÅÝ²õ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸î´ß¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿Ì¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯1Ç¯È¾¡£¸î´ß¤ÏÅö»þ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
Ç½ÅÐ´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¡£
Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿Î¹´Û¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤ï¤¤¤ÎºÆ·ú¤Ë¸þ¤±·úÊª¤Î²òÂÎ¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹Àô³¹¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·úÊª¤ÎºÆ·ú¤È¶¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²º¤ä¤«¤ÊÏÑ¤òÎ×¤à¸î´ß¤ÎÉüµì¹©»ö¤Ç¤¹¡£
³¤¤ËÌÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½3.5¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸î´ß¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢3·î¤Ë¹ñ¤ä¸©¤¬³¤Â¦¤Ë½Åµ¡¤¬ÄÌ¤ì¤ë²¾ÀßÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢24Æü¤«¤é²¾ÀßÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿¸î´ß¤ÎÅ±µî¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶È¤Ï¹ñ¤È¸©¤¬¹©»ö¤ò¹Ô¤¦2¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¾ÀßÆ»Ï©¤«¤é½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¸î´ß¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤Ê¤¬¤é±¿ÈÂÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÇ½ÅÐ¹ÁÏÑ¶õ¹ÁÉü¶½¿ä¿Ê¼¼¡¦ÈþÌîÃÒÉ§¼¼Ä¹¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÈïºÒ¤·¤¿¸î´ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÃÏ¿ÌÅö»þ¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¤â³ÆÎ¹´Û¤Î³§ÍÍ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏ¿Ì¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ²±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¿·¤·¤¤ÏÂÁÒ²¹Àô¤Ë¸þ¤±¤Æ³§¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¸î´ß¤ÎÉüµì¹©»ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç¿×Â®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Éü¶½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¸î´ß¹©»ö¤Ï¡¢2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£