µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬º£µ¨½é¥¢¡¼¥Á¡Ö°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¸òÎ®ÀïÎòÂåºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È¡È1¡É
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ¥í¥Ã¥Æ-µð¿Í(24Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬º£µ¨½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
2ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ºäËÜÁª¼ê¤Ï½é²ó¡¢¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¡Ö°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀèÀ©¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢º£µ¨½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸òÎ®Àï¤Ç¤ÎÄÌ»»336°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÎòÂå¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ëÀ¾Éð¡¦·ª»³¹ªÁª¼ê¤Î¸òÎ®ÀïºÇÂ¿°ÂÂÇµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö1¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£