ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö¸µ¤Î¾õÂÖ°Ê¾å¡×È¯¸À¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡¡ÊÆÏ·ÊÞ»ï¤âºÇÂçµé¤Î»¿¼¡ÖÅÁÀâ¤ÈÉÔÌÇ¤ÎÌ¾À¼¤Ï¤µ¤é¤Ë³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¡×
º£µ¨¤âÂÇ·â¤ÇMVPµé¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤¹¤ëÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç°Î¶È¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤è¤ë¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÆ»ÏÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö6·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï26¹æËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á5ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î13-7¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£º£¸å¡¢Åêµå¥¤¥Ë¥ó¥°¤â½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¢¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¡É¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡ÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤âÂçÃ«¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö¿Ê²½¡×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£6·î23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¸å¤ËÂçÃ«¤¬¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅêÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¸µ¤Î¾õÂÖ°Ê¾å¤ËÌá¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥×¥ì¡¼¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¡×¤Ê¤É¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀè¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ºÆ¤ÓËÜ³ÊÅª¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢²áµî¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÃ¥»°¿¶¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ù¤ËÌá¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ºòµ¨¤Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Îò»ËÅª¤ÊÂÇ·â¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âËÜÄ´»Ò¤Ë¶á¤Å¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÈà¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î¤¨¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡È¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¡É¤Ç¤Î¤è¤êÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹³èÌö¤ò¸«¹þ¤ß¡¢°Ê²¼¤ÎÍÍ¤ËÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·Èà¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÁÀâ¤ÈÉÔÌÇ¤ÎÌ¾À¼¤Ï¤µ¤é¤Ë³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌîµå³¦¤Ç¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅêÂÇ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Î»Ñ¤Ë¡¢°ú¤Â³¤À¤³¦Ãæ¤«¤é¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]