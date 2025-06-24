¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¥Ü¥È¥ë·¿¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×ÅÐ¾ì¡ª¡¡90Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¡ÈÊ¿À®¥ì¥È¥í¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¥Ü¥È¥ë·¿¡¡¥¥é¥¥é¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤¬¡¢6·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½ç¼¡È¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¤¥á¥í¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¤â¡ª¡¡¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷
¢£Á´6¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²ó¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¤ª²Ö¡õÀéÄ»³Ê»Ò¤Î¡È¥«¥ª¥Ï¥Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò»Ü¤·¤¿¡¢Åö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¥ì¥È¥í¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¥Ü¥È¥ë·¿¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥¯¥í¥ß¤ÎÁ´6¼ï¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥«¥é¡¼¥Ó¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È·Ú¤ä¤«¤Ê²»¤¬ÌÄ¤ë»ÅÍÍ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ü¥È¥ë·¿¤Ç¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¤«¤ï¤¤¤µÇÜÁý¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¤¥á¥í¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¤â¡ª¡¡¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷
¢£Á´6¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²ó¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¤ª²Ö¡õÀéÄ»³Ê»Ò¤Î¡È¥«¥ª¥Ï¥Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò»Ü¤·¤¿¡¢Åö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¥ì¥È¥í¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¥Ü¥È¥ë·¿¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥¯¥í¥ß¤ÎÁ´6¼ï¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥«¥é¡¼¥Ó¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È·Ú¤ä¤«¤Ê²»¤¬ÌÄ¤ë»ÅÍÍ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ü¥È¥ë·¿¤Ç¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¤«¤ï¤¤¤µÇÜÁý¤À¡£