ÀÄÆ¼À½¤Î¥Ù¥ë¥È¾þ¤ê2ÅÀ¤¬½ÐÅÚ¡¡Ä¹Ìî»Ô¡¢Ê¿°Â´ü¤Î½¸ÍîÀ×¤«¤é
¡¡Ä¹Ìî»ÔËäÂ¢Ê¸²½ºâ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï24Æü¡¢Ê¿°Â´ü¤Î½¸ÍîÀ×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆîµÜ°äÀ×¤«¤é¡¢8¡Á9À¤µª¤ÎÊª¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌò¿ÍÍÑ¤ÎÀÄÆ¼À½¤Î¥Ù¥ë¥È¾þ¤ê·×2ÅÀ¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿°Â´ü¤Î°äÀ×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÐÀ½¤Î½ÐÅÚ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÄÆ¼À½¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡¥Ù¥ë¥È¾þ¤ê¤ÏÌò¿Í¤Î³¬µéº¹¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀÄÆ¼À½¤¬¤³¤Î°äÀ×¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£´±¿Í³¬µé¤¬½»¤àÀ¯¼£Åª¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Í³Ñ·Á¤Î¡Ö½äÊý¡×¤È¤«¤Þ¤Ü¤³·Á¤Î¡Ö´ÝðÝ¡×¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÀ¤º¤Ä¡£¤¤¤º¤ì¤â1ÊÕ3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢4¡Á5·î¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡£