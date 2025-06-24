¡Úµð¿Í¡Û ÀÐÅÄÈ»ÅÔ¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡ÖÁêÅö¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡×¡ÄºòÇ¯£³·î¤Ë¼ê½Ñ
¡¡º¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤ÎÀÐÅÄÈ»ÅÔÅê¼ê¤¬£²£´Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄÈ»¤¬»×¤¤¤¤êº¸ÏÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£Ä¾µå¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÑ²½µå¤âÅê¤¸¤Ê¤¬¤é£³£³µå¡££¶·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÅêµå¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÊÑ²½µå¤âÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ÏÁêÅö¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢£±£°³ä¤Ç¤â¤¤¤±¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤Åê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢Åê¤²¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤«¤é£²£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤Î£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë¡Öº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡×¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¤Ï°éÀ®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ñ¸å¤ÏÄ´À°¥Ú¡¼¥¹¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈÃÏÆ»¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÂÐÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÅêµå¡£º£¸å¤Ïº¸Éª¤Î´¶³Ð¤äÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ä¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö£··î¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÁ°¿Ê¤ò´ü¤·¤¿¡£