¡ÚÂç±«¤ÈÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡ÛÈ¯É½

¶å½£ÃÏÊý¤Ï¡¢£²£µÆü¡Ê¿å¡ËÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£µÆü¡Ê¿å¡ËÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

£²£´Æü¡Ê²Ð¡Ë£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¡¢¤ò¡¢²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÇß±«Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅìËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤Ï£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢Äãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢°ú¤­Â³¤­¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡ÚÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¡Û·ÙÊóµéÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì

£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤¢¤¿¤ê£³£°¥ß¥ê～£µ£°¥ß¥ê¤Î¡Ò·ã¤·¤¤±«¡Ó¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢£±£¸»þ¤«¤é¤Î£²£´»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

▶£²£´Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£¸»þ～£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë£±£¸»þ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë

Ê¡²¬¸© Á´ °è £¸£°¥ß¥ê

º´²ì¸© Á´ °è £±£²£°¥ß¥ê

Ä¹ºê¸© ÆîÉôËÌÉô £±£µ£°¥ß¥ê

°í´ôÂÐÇÏ £¸£°¥ß¥ê

¸Þ Åç £±£²£°¥ß¥ê

·§ËÜ¸© Á´ °è £¶£°¥ß¥ê

¼¯»ùÅç¸© »§ Ëà £¸£°¥ß¥ê

Âç ¶ù £µ£°¥ß¥ê

¼ï»Ò²°µ× £µ£°¥ß¥ê

¢¨ÂçÊ¬¸©¡¦µÜºê¸©¤ÏÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÍîÍë¡¢ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ÚÃÏ¿Þ¤Ç³ÎÇ§¡ÛÂç±«·ÙÊó¡¦¹¿¿å·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ï¡©

±«±À¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡Ò·ã¤·¤¤±«¡Ó¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÒÂç±«·ÙÊó¡Ó¤ä¡Ò¹¿¿å·ÙÊó¡Ó¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

£²£µÆü¡Ê¿å¡ËÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À­¡Ú¹â¡Û¤ÎÃÏ°è¤¬º´²ì¸©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¹ºê¸©¤È¼¯»ùÅç¸©¤Î»§ËàÃÏÊý¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À­¡ÚÃæ¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÂæ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó£²£´Æü¡Ê²Ð¡Ë～£²£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë

¸á¸å£µ»þ£²£°Ê¬¤Þ¤Ç¤Î£±»þ´Ö¤Ë¡¢º´²ì»Ô¤Ç¤Ï43.5¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï26.5¥ß¥ê¤Î¶¯¤¤±«¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â±«¤Î¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡ÚÈ¯Íë³ÎÎ¨¡Û¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó£²£´Æü¡Ê²Ð¡Ë～£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë

¡ÔÈ¯Íë³ÎÎ¨¡Õ¤Ä¤Þ¤êÍë¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£³ÎÎ¨¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡ÒÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡Ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¡ÒµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡Ó¤ä¡ÒÍë¡Ó¡ÒÆÍÉ÷¡Ó¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Íë³ÎÎ¨¤¬£µ£°¡ó°Ê¾å¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¦

¡¦

¡¦