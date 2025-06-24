À¤³¦²¦¼Ô¡¦ÌîÛµÀµÌÀ¤ÎÄ¶¼ÂÀï·¿¥»¥ß¥Ê¡¼ 7¡¦21VASILEUS¡¡GYM¤Ç³«ºÅ
¡¡ONE¡¡Championship»ÃÄê¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤ÎÌîÛµÀµÌÀ¤¬¼ÂÀï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÄ¾ÀÜÅÁ¼ø¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò7·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÌîÛµ¤¬»î¹ç¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿2¤Ä¤Îµ»½Ñ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£¡Ö¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿º¸¥Õ¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö°ì·â¤ÇÁê¼ê¤ÎÂ¤òÇË²õ¤·¤¿ÀûÎ§¤Î¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¡×¡£ÃúÇ«¤«¤Ä¼ÂÀïÅª¤Ë»ØÆ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î²¦¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¿VASILEUS¡¡GYM¡¦ÅÏÊÕ²íÏÂ²ñÄ¹¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°éÀ®¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÅÏÊÕ²ñÄ¹¤Î¤â¤È¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£»²²Ã¤Ï»öÁ°·èºÑÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¦ÆüÄø:2025Ç¯7·î21Æü¸á¸å1»þ¡Á2»þÈ¾
¢¦²ñ¾ì:VASILEUS¡¡GYM¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÍÑ²ì2¡Ý32¡Ý2¡Ý2F¡Ë
¢¦ÂÐ¾Ý:³ÊÆ®µ»·Ð¸³¼Ô
¢¦¿½¹þÊýË¡:¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê»öÁ°·èºÑ¡Êhttps://vasileus¡Ýgym.com/943/¡Ë¡¡¢¨ÅöÆü¿½¹þÉÔ²Ä/¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥ì¥¬¡¼¥¹»ý»²É¬¿Ü/¥·¥ã¥ï¡¼ÍøÍÑÉÔ²Ä