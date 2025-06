¿·¤·¤¤¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼½¬´·¤òÄó°Æ¡ª¡ÖReD(¥ì¥Ã¥É)¡×POP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È

MTGは、高島屋大阪店にて、24時間リカバリーウェア 「ReD(レッド)」のPOP-UPイベントを開催します。

「ReD(レッド)」POP-UPイベント

MTGは、高島屋大阪店にて、24時間リカバリーウェア 「ReD(レッド)」のPOP-UPイベントを開催!

第一弾は、2025年7月10日(木)から7月15日(火)まで、7階POP UP STATION[7F3]にて、第二弾は2025年7月16日(水)から7月22日(火)まで、6階寝具売場特設コーナーにて実施します。

POP-UPイベントを通じ、来場される方へ「ReD」による新しいリカバリー習慣を提案していきます。

【イベント概要】

■第一弾

・会場

高島屋大阪店 7階POP UP STATION[7F3](大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号)

・実施期間

2025年7月10日(木)→15日(火) 各日午前10時〜午後8時

※会期・内容等は変更・中止となる場合があります。

※会期中の営業日・営業時間についてはタカシマヤホームページを確認してください。

■第二弾

・会場

高島屋大阪店 6階寝具売場特設コーナー(大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号)

・実施期間

2025年7月16日(水)→22日(火) 各日午前10時〜午後8時 ※最終日は午後6時まで

※会期・内容等は変更・中止となる場合があります。

※会期中の営業日・営業時間についてはタカシマヤホームページを確認してください。

■取り扱い商品カテゴリ(第一弾/第二弾共通)

インナーウェア(男性用、女性用)

スリープウェア(男女兼用)

カジュアルウェア(男女兼用)

デザインディスプレイイメージ

【ReDの主なリカバリー効果(一般医療機器)】

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の5つの効果が期待できます。

リカバリー効果

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新しいリカバリー習慣を提案!「ReD(レッド)」POP-UPイベント appeared first on Dtimes.