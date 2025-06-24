¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡ÆôºêÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡ÛÀÄÌÚÏ¡¡¡Á°¸¡1ÈÖ»þ·×¥Þ¡¼¥¯¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤½¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÂè57²óÆôºêÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤¬¡¢25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê9·î23¡Á28Æü¡¢µÜÅç¡Ë¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬º£·îËö¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤Ï45°Ì¤Î½¡¹Ô¼£ºÈ¤È56°Ì¤ÎÀÄÌÚÏ¡¡Ê24¡Ë¡£ÆÃ¤ËÀÄÌÚ¤ÏÁª¹Í´ü´Ö¾¡Î¨¤¬5.92¤Ç¥Ü¡¼¥À¡¼5.97¤ò¾å²ó¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ê¿ô»ú¤Ï23Æü¸½ºß¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤·¤¿¤é¾¡Î¨¤ò²¼¤²¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Êºë¶Ì»ÙÉô¤Î129´üÀ¸¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤Î¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÄ¾Àþ¤Ï¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¹¥´¶¿¨¤Ç6ÉÃ69¤ÎÁ°¸¡1ÈÖ»þ·×¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿4¹æµ¡¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅöÃÏ½é»²Àï¤À¤Ã¤¿2·î14¡Á18Æü¤Î³«ºÅ¤Ç¤â6ÉÃ73¤ÈÁ°¸¡¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêËÀ¤Ø¤Î¾Î»¿¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡Ö²ó¤êÂ¤Ï¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Ú¥é¤Î¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤ÏÊø¤µ¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï6¹æÄú¤Î5R¤È3¹æÄú¤Î10R¤ËÅÐ¾ì¡£¿ô»úÄÌ¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢½é¿Ø1ÁöÌÜ¤ËÅ¾Ê¤¤·¤Ê¤¬¤éÀá´Ö2¾¡¤òµó¤²¡Ö·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ëÆôºê¿åÌÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤âÌÜ»Ø¤¹¡È°ìÀÐÆóÄ»¡É¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£