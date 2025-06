¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ø¡ªWOOSEOK LIVE CONCERT 2025 ¡È²Ð(²Ö)¡É

WOOSEOK(ウソク)が、2025年8月に東京・下北沢ADRIFTにて、初の単独ライブ『WOOSEOK LIVE CONCERT 2025 “火(花)”』を開催することが決定しました。

WOOSEOK LIVE CONCERT 2025 “火(花)”

開催日時:※計4回公演

2025年8月10日(日) 昼公演:13:00 夜公演:19:30

2025年8月11日(月・祝日)昼公演:13:00 夜公演:19:30

会場 :ADRIFT 下北沢

チケット情報 - イープラス(先着/入場整理番号付き/スタンディング)

8,800円(税込) ※当日券 9,800円(税込) ※1ドリンク代 当日別途

6月20日(金)18:00〜より発売

WOOSEOK(ウソク)が、2025年8月に東京・下北沢ADRIFTにて、初の単独ライブ『WOOSEOK LIVE CONCERT 2025 “火(花)”』を開催することが決定。

PENTAGONのマンネ(末っ子)として“アイドル”の道を歩んできた彼が、2025年リリースのEP『ender to ander』を機に、自らのルーツでもあるロックに大きく舵を切ります。

その決意と情熱を音楽で燃やし尽くす、全4公演のステージがこの夏、東京で幕を開けます。

