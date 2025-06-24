¤Ê¤¼¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFW¤«¤éºÆ¤Ó22ºÐ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ËÊä¶¯¸õÊä¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤«¡£ÈÖµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹ÉñÂæÎ¢¡¡³ÍÆÀ¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¸½ºß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ-¡½¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥¨¥ê¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥Ú¥É¥ê¡Ê¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡Ë¡¢¥Ð¥ë¥Ç¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë-¡½¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÊÒÌÜ¤Ï¥·¥¦¥¿¡¦¥¨¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ð¡¦¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥Ú¥ë¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WhatsApp¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È ¤Ë¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤Ï²Ð¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤½¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î²ÃÆþ¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¹ç°Õ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤·¤«¤·¤Þ¤ÀºÙÉô¤ÎµÍ¤á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¡£
¡¡ºò²Æ¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¡¢¤½¤Î¼¹Ãå¤Ö¤ê¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò²×Î©¤¿¤»¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Ç¥³¤È¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀïÎ¬ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤ÏÅö½é¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ò³ÍÆÀ¸õÊä¤«¤é³°¤¹¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÊä¶¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤À¡£¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿ÍÁª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤«¤éÌó6000Ëü¥æ¡¼¥í¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃ»È¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¶Èâ¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ºâÀ¯Æñ¤Ë¤¢¤¨¤°¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¬¤¿¤¤¸½¼Â¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÍ×µá³Û¤Ï8000Ëü¥æ¡¼¥í¤À¡£¤½¤³¤«¤é¾ùÊâ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂ¦¤Î²óÅú¤Ï¤¹¤°¤Ë¥é¥Ý¥ë¥¿¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¡Ê¥é¥Ý¥ë¥¿¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢28ºÐ¤ÎFW¤Ë8000Ëü¥æ¡¼¥í¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£22ºÐ¤Î¥Ë¥³¤ò6000Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡££¶Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¸º²Á½þµÑÈñ¤òÇ¯´ÖÌó1000Ëü¥æ¡¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¡¢29ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤Ï£´Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡©
¡¡¥é¥Ý¥ë¥¿¤Ï¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¡È¥Ý¡¼¥º¡É¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÏUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥©¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç½ÉÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤ËÍè¤¤¡×¤È¥ä¥Þ¥ë¡¢¥ª¥ë¥â¡¢¥Ú¥É¥ê¤é¥Ð¥ë¥µÁÈ¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏÌÂ¤¤»Ï¤á¤¿¡£ÂåÍý¿Í¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÆ¤ÓÈà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥³¤Ï¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£¥Ð¥ë¥µ¤ÏÈà¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢Èà¤â¥Ð¥ë¥µ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Ç¤µ¤é¤ËËá¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂåÉ½¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥µ¤ÎÁª¼ê¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¡¢¥é¥Ý¥ë¥¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ°¤¤¬µ¯¤¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¥Ç¥³¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢²ÃÆþ¾ò·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç¶Ú¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¥Ë¥³¤Ï²æ¡¹¤¬¿·¤¿¤Ê¤ËÀß·×¤·¤¿µëÍ¿ÂÎ·Ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆC¥é¥ó¥¯¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ä¥Þ¥ë¤È¥Ú¥É¥ê¤Î²¼¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤ÈÁª¼ê¤Î´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ¤À¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´´Éô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê¹ç°Õ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤ò¹Ô»È¤¹¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¤²ò·èÌäÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤À¡£
¡¡¥¹¥«¥Ã¥É¥³¥¹¥È¡Ê¿Í·ïÈñ¡Ü°ÜÀÒ¶â½þµÑÈñ¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤½¤Î²ò·èË¡¤Î£±¤Ä¤À¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤«¡¢¿Í·ïÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¤«¤Î£²¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤ÏºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÄ´À°¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤È´´Éô¤Î£±¿Í¤Ï¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¾õ¶·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò·èºÑ¤ß¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìó2500Ëü¥æ¡¼¥í¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥ë¥µ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¡ÜµëÍ¿¤ÎÄã¤¤Áª¼ê¡×¤ÎÊü½Ð¤Ç¹©ÌÌ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ë¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢»öÂÖ¤Ï°ìµ¤¤Ë¹¥Å¾¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î²ÃÆþ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥«¥ó¡¦¥Î¥¦¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÇ¦ÂÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò²Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¥Û¥ó¡¦¥¦¥ê¥¢¥ë¥Æ¥ë²ñÄ¹¤¬¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ò¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ËÇû¤êÉÕ¤±¡¢¥é¥Ý¥ë¥¿¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ï¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ü¥Õ¥¡¥ó¡¦I¡¦¥¤¥ê¥´¥¸¥§¥ó¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹»æ¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÈÖ¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¡¡WhatsApp¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È ¤Ë¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤Ï²Ð¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤½¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î²ÃÆþ¤À¡£
¡¡ºò²Æ¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¡¢¤½¤Î¼¹Ãå¤Ö¤ê¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò²×Î©¤¿¤»¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Ç¥³¤È¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀïÎ¬ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤ÏÅö½é¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ò³ÍÆÀ¸õÊä¤«¤é³°¤¹¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÊä¶¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤À¡£¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿ÍÁª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤«¤éÌó6000Ëü¥æ¡¼¥í¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃ»È¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¶Èâ¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ºâÀ¯Æñ¤Ë¤¢¤¨¤°¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¬¤¿¤¤¸½¼Â¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÍ×µá³Û¤Ï8000Ëü¥æ¡¼¥í¤À¡£¤½¤³¤«¤é¾ùÊâ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂ¦¤Î²óÅú¤Ï¤¹¤°¤Ë¥é¥Ý¥ë¥¿¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¡Ê¥é¥Ý¥ë¥¿¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢28ºÐ¤ÎFW¤Ë8000Ëü¥æ¡¼¥í¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£22ºÐ¤Î¥Ë¥³¤ò6000Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡££¶Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¸º²Á½þµÑÈñ¤òÇ¯´ÖÌó1000Ëü¥æ¡¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¡¢29ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤Ï£´Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡©
¡¡¥é¥Ý¥ë¥¿¤Ï¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¡È¥Ý¡¼¥º¡É¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÏUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥©¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç½ÉÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤ËÍè¤¤¡×¤È¥ä¥Þ¥ë¡¢¥ª¥ë¥â¡¢¥Ú¥É¥ê¤é¥Ð¥ë¥µÁÈ¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏÌÂ¤¤»Ï¤á¤¿¡£ÂåÍý¿Í¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÆ¤ÓÈà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥³¤Ï¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£¥Ð¥ë¥µ¤ÏÈà¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢Èà¤â¥Ð¥ë¥µ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Ç¤µ¤é¤ËËá¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂåÉ½¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥µ¤ÎÁª¼ê¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¡¢¥é¥Ý¥ë¥¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ°¤¤¬µ¯¤¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¥Ç¥³¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢²ÃÆþ¾ò·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç¶Ú¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¥Ë¥³¤Ï²æ¡¹¤¬¿·¤¿¤Ê¤ËÀß·×¤·¤¿µëÍ¿ÂÎ·Ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆC¥é¥ó¥¯¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ä¥Þ¥ë¤È¥Ú¥É¥ê¤Î²¼¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤ÈÁª¼ê¤Î´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ¤À¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´´Éô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê¹ç°Õ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤ò¹Ô»È¤¹¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¤²ò·èÌäÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤À¡£
¡¡¥¹¥«¥Ã¥É¥³¥¹¥È¡Ê¿Í·ïÈñ¡Ü°ÜÀÒ¶â½þµÑÈñ¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤½¤Î²ò·èË¡¤Î£±¤Ä¤À¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤«¡¢¿Í·ïÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¤«¤Î£²¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤ÏºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÄ´À°¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤È´´Éô¤Î£±¿Í¤Ï¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¾õ¶·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò·èºÑ¤ß¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìó2500Ëü¥æ¡¼¥í¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥ë¥µ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¡ÜµëÍ¿¤ÎÄã¤¤Áª¼ê¡×¤ÎÊü½Ð¤Ç¹©ÌÌ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ë¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢»öÂÖ¤Ï°ìµ¤¤Ë¹¥Å¾¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î²ÃÆþ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥«¥ó¡¦¥Î¥¦¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÇ¦ÂÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò²Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¥Û¥ó¡¦¥¦¥ê¥¢¥ë¥Æ¥ë²ñÄ¹¤¬¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ò¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ËÇû¤êÉÕ¤±¡¢¥é¥Ý¥ë¥¿¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ï¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ü¥Õ¥¡¥ó¡¦I¡¦¥¤¥ê¥´¥¸¥§¥ó¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹»æ¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÈÖ¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬