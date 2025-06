ÆüËÜ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¡Ö¿·´´Àþ¡×¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¡ª¥¢¥«¥Ù¥³¥é¥ó¥É¡Ö¿·´´ÀþÆ¦¤Ù¤³¡×

アカベコランドは、福島の郷土玩具「赤べこ」に日本の高速鉄道「新幹線」のカラーリングをまとわせた最新作「新幹線豆べこ」を、2025年6月30日より一般発売します。

アカベコランド「新幹線豆べこ」

■商品概要

商品名 :E5系はやぶさ豆べこ、E6系こまち豆べこ、E3系つばさ豆べこ、E8系豆べこ、ALFA-X豆べこ

価格 :各440円(税込)

サイズ :全長約5cm × 高さ約3cm

素材 :PVC

販売開始日:2025年6月30日

販売場所 :アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅など

かわいらしい豆サイズの赤べこに、E5系・E6系・E8系・E3系・ALFA-Xなどの新幹線カラーをまとわせたこの商品は、手のひらに収まるコンパクトサイズです。

「走る縁起物」として、ご自宅用はもちろんギフトや観光みやげにも最適です。

■商品の特徴

・人気の新幹線5種が豆べこに大変身!

・小さいけれど、縁起はしっかり◎

E5系(はやぶさ)/E6系(こまち)/E8系/E3系(つばさ)/ALFA-Xなどのカラーリングを、小さな赤べこ型に再現されています。

