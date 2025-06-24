¡Ö¼¡Ïº¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë°µ´¬¤ÎÌ¾±éµ»¡ªÀá»Ò¡Ê¿ÀÌî»°Îë¡Ë¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤Ö¤ê¤¬¡ÈÂçÀµ²ò¡É¤¹¤®¤¿¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè62²ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·î¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè62²ó¡Ê2025Ç¯6·î24ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¼çÌò¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ä¤Äµ¤ÇÛ¤Ï»Ä¤¹Àá»Ò¡Ê¿ÀÌî»°Îë¡Ë¤ÎÌ¾±éµ»
¡Ö¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤í¤¦¤È¡¢¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¨¤¨Ì¿¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê³ø¼¡¡ÒµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ó¡Ë
¡¡¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Æ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¡£
¡¡¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤â¡¢Àé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤â¡£
¡¡¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼¡Ïº¤Î´íÆÆ¤òÃÎ¤é¤»¤ëÅÅÊó¤¬Íè¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÈÀá»Ò¡Ê¿ÀÌî»°Îë¡Ë¡£¤È¤¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤¯¡¢¼¡Ïº¤ÏÂ©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¡Ö¤Î¤Ö¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¼ê¤ò¶¯¤¯°®¤ê¡¢»öÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼¡Ïº¤ÏÇØ¸å¤Ë¤¤¤¿Àá»Ò¤Î¤³¤È¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¿ÀÌî»°Îë¤Î¼Çµï¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¹ø¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸å¤í¤ËÂÎ½Å¤ò¤º¤é¤·¡¢¤·¤ã¤¬¤ó¤À»ÑÀª¤ÇÉÛÃÄ¤Î¾å¤«¤éÂ¤ò¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿È¤Ö¤ê¤ò¤·¡¢¤Î¤Ö¤ÎÇØ¸å¤Ç·ã¤·¤¯¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤Ï¤Î¤Ö¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢µ¤ÇÛ¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤ÊÂ©»Ò¤ÎÌ¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã´Åö°å¤ÎÈ¿±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¸ÝÆ°¤¬·ã¤·¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢´é¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄË¤¤¤Û¤ÉÈá¤·¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ÙÊª¤ò¥®¥å¡¼¥Ã¤È¶¯¤¯°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê¤À¤±¤Ç¡¢¤Î¤Ã¤Ô¤¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ÛÇ÷´¶¤â½Ð¤¿¡£Àá»Ò¡¢¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏÂçÀµ²ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¾Ï·ÊÞÎÁÄâ¤ÎÄ«¿©¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë