¹õºêÇÅËá¡¢º£´üºÇ½ª¤ò°ìÅ¾24¡óÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø
¡¡¹õºêÇÅËá <5352> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬6·î24ÆüÂç°ú¤±¸å(18:00)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î100²¯±ß¢ª155²¯±ß(Á°´ü¤Ï125²¯±ß)¤Ë55.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ23.7¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢4´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢4-9·î´ü(¾å´ü)¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¸ÇÄê»ñ»º¤Î¾ùÅÏ¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡¿ÍÀÇÅù¤ò¹µ½ü¤·¤¿¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤¬Á°²óÍ½ÁÛ¤«¤éÊÑÆ°¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢4-9·î´ü(¾å´ü)¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¸ÇÄê»ñ»º¤Î¾ùÅÏ¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡¿ÍÀÇÅù¤ò¹µ½ü¤·¤¿¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤¬Á°²óÍ½ÁÛ¤«¤éÊÑÆ°¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£