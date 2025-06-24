Ý¯°ææÆ¡¢Æü¥Æ¥ì¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥É¥¥É¥¥Ó¥Ç¥ª¡Ù5²óÌÜ½Ð±é¡Ö·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷·ÇºÜ¡Û
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè13ÃÆ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥É¥¥É¥¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤¬¡¢¤¢¤¹25Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¸á¸å10»þ54Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÁ°ºî¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡Ûµ´¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃ¯¡©¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡ÙÁê´Ø¿Þ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö¶Ã¤¡×¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¾×·â±ÇÁü¤ò¡ÈÄ¶¿Íµ¤¼Ô¡É¤¬¡Ö¥²¥¹¥È¤Ï´¶¾ð¤ò´é¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¸«¤ë¡£Çú¾Ð¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡Ö¾Ð¤¦¤ÎNG¡×¡¢À¤³¦¤Î¾×·âÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¶Ã¤¯¤ÎNG¡×¤È¤¤¤¦¾×·â±ÇÁü¤È¤Î¡È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¡É¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡¼¤á¤°¤ê¡¼¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤¬»²Àï¡£áÄ¿¿¤Ï½éÄ©Àï¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£Ìµ»ö¤ËÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤«¤é¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÝ¯°ææÆ¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¤¬ÅÐ¾ì¡£5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÝ¯°æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾ïÏ¢¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½éÄ©Àï¤ÎÈæ²Å¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤«¤é¤Ï¼ç±é¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬»²Àï¡£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤À¤¬¡¢´äÅÄ¤À¤±¤¬È¿±þ¤·¤¿¡È¤È¤¢¤ëÆ°Êª¤Î±ÇÁü¡É¤¬¤¢¤ë¡£Ìµ»ö¤ËÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢8·î8Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿ûÌîÈþÊæ¤ÈÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬½é»²Àï¡£¿ûÌî¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤±ÇÁü¤ÎÏ¢Â³¤ÇÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¤Õ¤¤¤ËÍè¤ëÌÌÇò±ÇÁü¤ËÌýÃÇ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È2¿Í¤È¤âÌÌÇòÆ°²è¤ËÂç¶ìÀï¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¿¹¼·ºÚ¤¬½é»²Àï¡£µÈÂôÎ¼¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤â½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢³Æ³¦¤«¤é31¿Í¤Î¹ë²Ú¿Íµ¤¼Ô¤¬»²Àï¡£½é»²Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÂè13²ó¤Î¥Î¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¦¤Î¾Î¹æ¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û¢¨50²»½ç
ÁêÉð¼Óµ¨¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢Ãö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT)¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¿ûÌîÈþÊæ¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë¡¢Ý¯°ææÆ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢¹â²¬Ááµª¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÃÉ¤ì¤¤¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢µÜÀîÂçÊå¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢»³ÅÄÍ¥¡¢µÈÂôÎ¼
¡ÚÁ°ºî¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡Ûµ´¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃ¯¡©¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡ÙÁê´Ø¿Þ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö¶Ã¤¡×¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¾×·â±ÇÁü¤ò¡ÈÄ¶¿Íµ¤¼Ô¡É¤¬¡Ö¥²¥¹¥È¤Ï´¶¾ð¤ò´é¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¸«¤ë¡£Çú¾Ð¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡Ö¾Ð¤¦¤ÎNG¡×¡¢À¤³¦¤Î¾×·âÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¶Ã¤¯¤ÎNG¡×¤È¤¤¤¦¾×·â±ÇÁü¤È¤Î¡È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¡É¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤«¤é¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÝ¯°ææÆ¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¤¬ÅÐ¾ì¡£5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÝ¯°æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾ïÏ¢¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½éÄ©Àï¤ÎÈæ²Å¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤«¤é¤Ï¼ç±é¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬»²Àï¡£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤À¤¬¡¢´äÅÄ¤À¤±¤¬È¿±þ¤·¤¿¡È¤È¤¢¤ëÆ°Êª¤Î±ÇÁü¡É¤¬¤¢¤ë¡£Ìµ»ö¤ËÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢8·î8Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿ûÌîÈþÊæ¤ÈÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬½é»²Àï¡£¿ûÌî¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤±ÇÁü¤ÎÏ¢Â³¤ÇÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¤Õ¤¤¤ËÍè¤ëÌÌÇò±ÇÁü¤ËÌýÃÇ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È2¿Í¤È¤âÌÌÇòÆ°²è¤ËÂç¶ìÀï¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¿¹¼·ºÚ¤¬½é»²Àï¡£µÈÂôÎ¼¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤â½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢³Æ³¦¤«¤é31¿Í¤Î¹ë²Ú¿Íµ¤¼Ô¤¬»²Àï¡£½é»²Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÂè13²ó¤Î¥Î¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¦¤Î¾Î¹æ¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û¢¨50²»½ç
ÁêÉð¼Óµ¨¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢Ãö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT)¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¿ûÌîÈþÊæ¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë¡¢Ý¯°ææÆ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢¹â²¬Ááµª¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÃÉ¤ì¤¤¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢µÜÀîÂçÊå¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢»³ÅÄÍ¥¡¢µÈÂôÎ¼