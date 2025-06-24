Ë¤«¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤ò¥°¥ë¥á¤Ç´¶¤¸¤ë¡ªJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢2025¡×
JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢2025¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡§ 2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¡Á2025Ç¯7·î28Æü(·î)
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§ Åìµþ±Ø¡Á¿·Âçºå±Ø¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥¿¡×¡Ö¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥È¥¥è¥¹¥¯¡×
¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¥è¥¹¥¯¡×¡Ö¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯¡×¡Ö¥¥è¥¹¥¯¡×
¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ç¥ê¡×¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ç¥ê¡õ¥®¥Õ¥È¡×
¡Ö¥Ç¥ê¥«¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×Åù
¢¨°ìÉô¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ØSANCHI COLOR¡Ù¤Ç¤â
¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸³«¾¦ÉÊ¿ô¡§ Á´85¥¢¥¤¥Æ¥à
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¤ß¼è°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½ü¤¯
JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ò³«ºÅ¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎË¤«¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤¬JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±ØÊÛ¤Î¡ÖÃº²Ð¾ÆÆÚÐ§¡×¤Ï¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¿Íµ¤¤Î±ØÊÛ¤äËÌ³¤Æ»¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª²Û»Ò¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦°û¤ßÊª¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤¸¤á¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤Î»þ´ü¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ä¥°¥ë¥á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¤Î¿Íµ¤±ØÊÛ¤¬¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¤ÇÂç½¸¹ç¡ª
ËÌ³¤Æ»¤Î½½¾¡Ì¾Êª¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÚÐ§¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÃº²Ð¾ÆÆÚÐ§¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¿Íµ¤¤Î±ØÊÛ¤¬¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¢´ü´Ö³°¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÊÌ»æ¤Ë¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ(7·î1Æü(²Ð)¤«¤é7·î28Æü(·î))¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
Ãº²Ð¾ÆÆÚÐ§¡¡1,200±ß
Ãº²Ð¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢½À¤é¤«¤¤ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤¿¤ì²°¡Ö¥½¥é¥Á¡×¤Î¤¿¤ì¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãº²Ð¾ÆÆÚÐ§
ºú¤Î¥ë¥¤¥ÙÄÒÀ¹¤ê³¤Á¯ÊÛÅö¡¡1,680±ß
¡Öºú¤Î¥ë¥¤¥ÙÄÒ¤±¡×¤ò¤·¤¤Ä¤á¤¿Å·Á³ºú¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëºúÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
ºú¤Î¥ë¥¤¥ÙÄÒÀ¹¤ê³¤Á¯ÊÛÅö
¡ãÂè1ÃÊ(7·î1Æü(²Ð)¤«¤é7·î14Æü(·î))¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
¤«¤ËËþºÜÐ§¡¡1,480±ß
¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¤ÎµÓÆù¡¢´ØÀáÉô¡¢¤Û¤°¤·¿È¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿³ª¤Å¤¯¤·¤Î¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¤«¤ËËþºÜÐ§
¤Þ¤ë¤´¤ÈËÌ³¤¤É¤ó¡¡1,380±ß
ËÌ³¤Æ»»º¤Î²Öºé¤¬¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤¿¤³¡¢¤¦¤Ë¤Ê¤É²¦Æ»³¤Á¯¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¥ß¥Ã¥¯¥¹³¤Á¯Ð§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤´¤ÈËÌ³¤¤É¤ó
¡ãÂè2ÃÊ(7·î15Æü(²Ð)¤«¤é7·î28Æü(·î))¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
ËÌ¶õ¤Ëµ±¤¯³¤Á¯¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¡¡1,490±ß
¿Íµ¤¤Î³¤Á¯7¼ïÎà¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤ªÊÆ¡¢¡Ö¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·¡×¤Î¿ÝÈÓ¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼÷¤·¤Ç¤¹¡£
ËÌ¶õ¤Ëµ±¤¯³¤Á¯¤Ê¤Ê¤ÄÀ±
ËÌ³¤Æ»»ºÆÃÁª¤¤¤¯¤é¤ÎìÔÂôÐ§¡¡1,780±ß
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¡ØÆÃÆÃÆÃ¡Ù¤¤¤¯¤é¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¡ÖÆÃÆÃÆÃ¤¤¤¯¤é¡×¤Ï¡¢ºÇ¹âµé¥é¥ó¥¯¤Î¤¤¤¯¤é¤Ç¡¢¿§¡¦¤Ä¤ä¡¦Î³¤ÎÂç¤¤µ¡¦ÈéËì¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ê¤É¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»»ºÆÃÁª¤¤¤¯¤é¤ÎìÔÂôÐ§
¢£ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è¤¬¥Õ¥§¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖÄ»½Ãµº²èÆüËÜÁ´¹ñ½ä¤êÎ¹¡×ËÌ³¤Æ»Ver.¤¬ËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÊÌ»æ¤Ë¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¡990±ß
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¶ÒÃå¡¡1,100±ß
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¶ÒÃå
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¤¿¤ª¤ë¤Ï¤ó¤«¤Á¡¡770±ß
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¤¿¤ª¤ë¤Ï¤ó¤«¤Á
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¡990±ß
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡550±ß
ËÌ³¤Æ»¡ßÄ»½Ãµº²è ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ØSANCHI COLOR¡Ù¤Ç¤â¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¡×¡ª
Ãæ»¥ÆâÅÄ¼Ë¤É¤ê1±©´Ý¤´¤È¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤È½½¾¡»º¸ÂÄê¾úÂ¤ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¡¡14,256±ß
½½¾¡Ãæ»¥ÆâÂ¼¤ÎÌÃÊÁ¤É¤ê¡ÖÃæ»¥ÆâÅÄ¼Ë¤É¤ê¡×¤òÃúÇ«¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ½¥í¥Æ¥£¥µ¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤È¡¢½½¾¡Ãæ»¥ÆâÂ¼»ºÉòÆº(ÉÊ¼ï¡§À¶Éñ¡¢»³¹¬)¤Çºî¤Ã¤¿ÁíÀ¸»ºËÜ¿ô¤ï¤º¤«300ËÜ¤Î´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÂÄê10¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤ÎÍÑ°Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤È¥ï¥¤¥ó
4¼ï¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¾®(Ä¾·Â9cm¡¢6¸ÄÆþ¤ê)¡¡6,372±ß
¤Ê¤«¤µ¤Ä¤Ê¤¤¥¥Ã¥·¥å2¸Ä¡¢¤È¤«¤Á¥Þ¥Ã¥·¥å¤Î¥¥Ã¥·¥å2¸Ä¡¢³ñ¤È¥Û¥¿¥Æ¤Î¥¥Ã¥·¥å1¸Ä¡¢¶õ¤È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥¥Ã¥·¥å1¸Ä¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥¥Ã¥·¥å¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡£
¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
4¼ï¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
Æù¤Î»³ËÜ ÆÃÀñÀ¸¥é¥à ¤¿¤ìÉÕ¤ 600g¡¡7,646±ß
¥é¥àÆù¤ÎÃæ¤Ç¤âÅ¬ÅÙ¤ËÁú¹ß¤ê¤Ç½À¤é¤«¤¯¿Íµ¤¤ÎÉô°Ì¤Ç¤¢¤ë¸ª¥í¡¼¥¹¤òÄã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÊñÃú¤Ç¼êÀÚ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æù¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ä¤ÄÌ£¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀìÍÑ³«È¯¤·¤¿¥¿¥ìÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀñÀ¸¥é¥à ¤¿¤ìÉÕ¤
À¶¼ò ÃË»³¡ÖËÌ¤Î°ðÊæ¡×¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥° 500ml¡¡1,650±ß
ËÌ³¤Æ»»ºÊÆ¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ãº»À¥¬¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Å¸ý¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ç¤¹¡£
À¶¼ò ÃË»³¡ÖËÌ¤Î°ðÊæ¡×¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ë¤«¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤ò¥°¥ë¥á¤Ç´¶¤¸¤ë¡ªJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢2025¡× appeared first on Dtimes.