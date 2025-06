ÁÏ¶È50´ü¤òÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÍýÇ°¤òºöÄê¡ª¥À¥¤¥­¥Á

ダイキチは、2025年6月に50期を迎えるにあたり、新たに経営理念を策定しました。

ダイキチは、2025年6月に50期を迎えるにあたり、新たに経営理念を策定。

■新たな理念(以下 経営理念)

「私たちは新しい価値を創造し、すべての人達が笑顔あふれるイキイキとした社会づくりに貢献し続けます。」

基幹となる清掃事業・ビルメンテナンス事業を中心に、全事業を通して社会貢献するという姿勢を明確にしています。

また、従来は「ダイキチに関わるすべての人達のイキイキ」という表現を掲げていましたが、新理念では「すべての人達のイキイキ」まで対象を拡大しました。

ダイキチは事業を利益追求の手段ではなく社会解決の手段と捉え、社会全体に目を向けた事業展開を目指します。

■実現に向けたロードマップも公開

さらに、経営理念を体現するために、それにひもづくVision(あるべき姿)や Mission(事業の目的意義)、Value(行動指針)などを定義し、関係性を図式化したロードマップを公開しました。

誰もが理解できるよう具体的に言語化・可視化しています。

◆経営理念

◆経営理念

私たちは新しい価値を創造し、すべての人達が笑顔あふれるイキイキとした社会づくりに貢献し続けます。

▼Vision <あるべき姿>

人が集まり、つながる企業へ

▼Mission <事業の目的意義>

新たな働き方の創出

▼Value <行動指針>

・ひと想いのおせっかい

・妥協のない誠実さ

・変化を楽しむ開拓者

○Slogan <合言葉>

ALL for イキイキ〜すべてはイキイキのために〜

経営理念

