¡ÚËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î3¥õ·îÍ½Êó¡Û ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤È¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤Ï¤³¤Î²Æ¤âÄ¥¤ê½Ð¤·¤Ï¶¯¤¯¹â²¹¤Ë Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë
¶âÂôÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï7·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î3¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Æ¤Ï´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ï7·î¤«¤é9·î¤òÄÌ¤·¤ÆÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÈÂçÎ¦¤«¤é¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤ÎËÌ¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê°Û¾ï¤Ê¹â²¹¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿Ç¯¤è¤êÌÔ½ë¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤É·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ß¿åÎÌ¤Ï3¥õ·î¤òÄÌ¤·¤Æ¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë7·î¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¡¢¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï°ìµ¤¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£