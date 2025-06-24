ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¡ÀãÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦Ì´Çò¤¢¤äÂàÃÄ²ñ¸«¡ÖÃÄ·ë¤¹¤ëÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤È¡×
¡¡ÍèÇ¯2·î22Æü¤ÎÅìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤òºÇ¸å¤ËÂàÃÄ¤¹¤ëÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦Ì´Çò¤¢¤ä¡Ê¤æ¤á¤·¤í¡¦¤¢¤ä¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯10·î¡£Áê¼êÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Á°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦ºÌÉ÷ºéÆà¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¸ø±é¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¤ÎÀé½©³Ú¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÂàÃÄ¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡È¾â¤¬ÌÄ¤ë¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏºÌÉ÷¤µ¤ó¤¬¸Ó»Ñ¤ÇÂç³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤ÆÍè¤é¤ì¤¿»þ¡È¼¡¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤Ê¡É¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Ä«Èþ°¼¡Ê¤¢¤µ¤ß¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Î·Î¸ÅÃæ¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÆü¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ª¸ß¤¤ÁÈÂØ¤¨¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿È¤Ç¡Ö»ä¤¬¡ÊÃèÁÈ¤«¤é¡ËÀãÁÈ¤ËÁÈÂØ¤¨¤·¤¿»þ¡¢¼Â¤ÏÁÈÂØ¤¨¤·¤¿¼Ô¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤¬Ä«Èþ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂàÃÄ¤òÅÁ¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡È¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡©¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤è¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºÌÉ÷¤Ë¤Ï¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖROBIN¡¡THE¡¡HERO¡×¤ò´Ñ·à¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡Ö¡È¤½¤Î·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ¤·¤ÆÌó9Ç¯¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡ÖBONNIE¡õCLYDE¡×¡£¡Ö»ä¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½éÆü¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¤ÏÌò¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃÄ¤Ï²þ³×¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£Ì´Çò¤Ï¡Ö·àÃÄ¤âÀ¸ÅÌ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·àÃÄ¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç111Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÃÄ·ë¤¹¤ëÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·àÃÄ¤Ø¤Î°¦¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ì´Çò¤Ï2017Ç¯ÆþÃÄ¡£ÃèÁÈ¤ËÇÛÂ°Åö½é¤«¤é¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö°Û¿Í¤¿¤Á¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×¤Ç¿·¿Í¸ø±é½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£20Ç¯9·î¤ËÀãÁÈ¤ËÁÈÂØ¤¨¤È¤Ê¤ê22Ç¯12·î¤ËºÌÉ÷¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Ë¡£ÂàÃÄ¸ø±é¤Ï11·î1Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥Ü¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥á¥ë¡×¡ÖPrayer¡×¡Ê12·î14Æü¤Þ¤Ç¡£Åìµþ¸ø±é¤ÏÍèÇ¯1·î10Æü¡Á2·î22Æü¡Ë