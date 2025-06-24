57ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¹ðÇò¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¥Ê¥á¤Æ¤¿¡×À¸ÊüÁ÷¤ËÂçÃÙ¹ï¤Î²áµî¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ä¤±¤¿¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤¬24Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£À¸ÊüÁ÷¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÃÙ¹ï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ã¤¤»þ¤Ï¡Ä¥Ê¥á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀÎ¡¢¡ØOH!¥¨¥ë¤¯¤é¤Ö¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Á°¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¡Ê¸áÁ°9»þÈ¾³«»Ï¡Ë¤Ç¡£°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¥Ê¥á¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¡Ç§¼±¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£À¸ÊüÁ÷¤ò²È¤Ç¸«¤¿¤é¥À¥á¡£½Ð¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£