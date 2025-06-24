¡Ú¾Ü¤·¤¯¡Û¥×ー¥ë¤Î¿å¼Á¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·¤ÈÈ¯É½¡¡¥×ー¥ë»ÜÀß¤ä¼þÊÕ¤Î¼ùÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¡¡¹âÂ¢¾®³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î¥×ー¥ë»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡¡»ùÆ¸25¿Í¤¬¼¾¿¾¤ä¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¡ËÌ¶å½£»Ô
ËÌ¶å½£»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç23Æü¡¢¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿ÌäÂê¤Ç¤¹¡£»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢FBS¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥×ー¥ë¤Î¿å¼Á¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×ー¥ë¤Î¿å¼Á¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·
ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¹âÂ¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï23Æü¡¢¥×ー¥ë¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¾®³Ø5Ç¯À¸¤È6Ç¯À¸¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ46¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢25¿Í¤¬¼ê¤Ë¼¾¿¾¤ä¤·¤Ó¤ì¡¢Ê¢ÄË¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¡¢Á´°÷·Ú¾É¤Ç¤·¤¿¡£
¼þÊÕ¤Î¼ùÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº
¼¾¿¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ùÆ¸¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¶µ°Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ö¤ì¤ä¼¾¿¾¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥×ー¥ë¤Î»ÜÀß¤ä¼þÊÕ¤Î¼ùÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÎÙ¤Î¥×ー¥ë¤Î³èÍÑ¤òÄ´À°Ãæ
»Ô¶µ°Ñ¤Ï¸½ºß¡¢»ÔÆâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÈÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ç¡¢¥×ー¥ë¤Î¼ø¶È¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ¢¾®³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î³Ø¹»¤Î¥×ー¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âå°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¶áÎÙ¤Î³Ø¹»³°¤Î¥×ー¥ë¤Î³èÍÑ¤òÄ´À°Ãæ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥×ー¥ë¤Î¿å¼Á¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤â¥×ー¥ë¤Î¿å¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï23Æü¤Î¥×ー¥ë³«¤¤ÎÁ°¡¢±öÁÇÇ»ÅÙ¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ð½àÃÍÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¤ª¤é¤º¡¢½Å¾É²½¤·¤¿»Ò¤É¤â¤äÆþ±¡¤·¤¿»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£