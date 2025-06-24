¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÇÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¼õ¤±¡Ä¹áÀî¸©¶µ°Ñ¤¬³Ø¹»Ä¹¤é½¸¤áÎ×»þ²ñ¡Ö¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Ê¤¤¡×
Î×»þ²ñ¡¡¹áÀî¸©Ä£
¡¡16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹â¾¾»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤¬6·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬³Ø¹»Ä¹¤é¤ò½¸¤á¤ÆÎ×»þ²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤äÄ®¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ä¸©Î©³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤éÌó280Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÍäÃ«·½»°Ïº¶µ°éÄ¹¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿ÍäÃ«·½»°Ïº ¶µ°éÄ¹¡Ë
¡ÖËÜÍè»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ËÈÏ¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¶µ°÷¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÂçÊÑµö¤·¤¬¤¿¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï2024Ç¯ÅÙ¡¢11¿Í¤Î¶µ¿¦°÷¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤¬ÍýÍ³¤Î½èÊ¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿ÍäÃ«·½»°Ïº ¶µ°éÄ¹¡Ë
¡Ö¡ÊÀ¸ÅÌ¤È¤Î¡Ëµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀìÌçÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤«²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¡×