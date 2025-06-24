»Ô°æ¼ÓÌí¹á¡¡¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥é¥ó¥ÁËþµÊ2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï±Ç²è´Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤¢¤ë¡©¡ª¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ô°æ¼ÓÌí¹á¡Ê41¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¡Ê40¡Ë¤È¤Î¥é¥ó¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥ó¥Á¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢Çò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤ÎÀÐÀî¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þÄÌÏ©¶´¤ó¤Ç¼Ð¤áÁ°¤ÎÀÊ¤Ë¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤¢¤ë¡©¡ª´ò¤·¤¯¤Æ»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å±Ç¸å¡Øº£ÅÙ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤è¤¦¡Á¡Ù¤«¤é¤Îº£²ó¡Ä¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¥é¥ó¥Á¸å¤â¥Ï¥·¥´tea¡¡¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿Æü¤Ç¤·¤¿¡¡°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿(¾Ð)¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô°æ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Àww¡¡¥¹¥´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£