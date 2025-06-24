ËüÇî¥Ð¥¹¡¢¼«Æ°±¿Å¾ºÆ³«¤Ø¡¡P¡õR¡¢ÊÉÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ç4·î°ÊÍè
¡¡Âçºå¥á¥È¥í¤Ï24Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Âçºå»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡¦Éñ½§¤Î¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥É¡ÊP¡õR¡ËÃó¼Ö¾ì¤È²ñ¾ì¤ÎÌ´½§¤ò·ë¤Ö¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤ò25Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£4·î¡¢Ää¼Ö¸å¤ËÆ°¤½Ð¤·¤ÆÊÉ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºå¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿´ë¶È¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤Ë¤è¤êÃó¼Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÀßÄê¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Î´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ»îÁö¤·¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÌÌ¤ÏÆ±·¿¥Ð¥¹5ÂæÃæ2Âæ¤ò»È¤¤¡¢´Ö°ú¤¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¡£