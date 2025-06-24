¡ÒÂà¿¦Âå¹Ô¡ÓÁý¤¨¤ë¥ê¥Ôー¥¿ー¡Öºá°´¶¤Ï¥¼¥í¡×¡ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê´¶³Ð¤Ç²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÖÊÀ¼Ò¤âÂå¹Ô»È¤ï¤ì¤¿¡×
¶áÇ¯¡¢Â¸ºß´¶¤òÂç¤¤¯Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Ôー¥È³ä¡×¤Ê¤ë£²²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Âà¿¦Âå¹Ô¤ò£±ÅÙ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¿´Íý¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö¼Ò°÷¤ËÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼èºà¤·¤¿¤é¡¢¾×·â¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û30ºÐÃËÀ¤¬¤¿¤Ã¤¿10Æü¤ÇÂà¿¦Âå¹Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤¿ÍýÍ³
¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¤ò3²ó»È¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¸å²ù¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ºß½»¤ÎÈÓÅÄ¾»Ìé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡Ë¡£ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙ¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î±¿Á÷¶È¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ9Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìë¶Ð¶ÈÌ³¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤êÂà¿¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï·úÂ¤Êª¤ä¾è¤êÊª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ñー¥Ä¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤ËÆþ¼Ò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥êÃ±°Ì¤ÎºÙ¤«¤¤ºî¶È¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢1ÆüÃæÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÂ¹ø¤Ë¥¬¥¿¤¬¤¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4¤«·î¤Ç¸Â³¦¤¬¤¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«ÎÏ¤ÇÂà¿¦¤ò¿½¤·½Ð¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö40Âå¤Ð¤«¤ê¤Î¿¦¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¼ã¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤È¤¤Ë°ú¤»ß¤á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¿½¤·½Ð¤Æ¤«¤é2¤«·î¤Ï»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Èò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËLINE¤ÇÂà¿¦Âå¹Ô¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢Á´Éô²ò·è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤Î½¤Íý²ñ¼Ò¤Ë1Ç¯È¾½¢¶È¡£¤À¤¬¡¢´õË¾¤ÎÉô½ð¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿µó¤²¶ç¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤·¤ÆÂà¿¦¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼«¤éÂà¿¦¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë2¼Ò¤òÂà¿¦Âå¹Ô¤Ç¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÇÛ´É´ÉÍý¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¶È³¦Ì¤·Ð¸³¤Ê¤Î¤ËºÂ³Ø¸¦½¤¸å¤¤¤¤Ê¤ê¾å»Ê¤Ê¤·¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤³¤³¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È1½µ´Ö¤ÇÂà¿¦Âå¹Ô¤Ë°ÍÍê¡£¼¡¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÇã¼è¶È¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Ç¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¯¥íー¥¶ー¡ÊÇã¤¤¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¿Í¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶½¢¿¦¤¹¤ë¤ÈËüÇ¯ÅÅÏÃ·¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ÷¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤¬°ã¤¦¤Ê¤È¡£¤¿¤Ã¤¿10Æü¤ÇÂà¿¦Âå¹Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âà¿¦Âå¹Ô¤ò¥ê¥Ôー¥È¤·¤¿¤È¤¤Îºá°´¶¤Ï¥¼¥í¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ò¤È¤Ä¤Ç³Î¼Â¤Ë³Ú¤Ë¼¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤Þ¤Î²ñ¼Ò¤È°ìÀÚ´Ø¤ï¤ê¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢3¼ÒÌÜ¤ÎÃæ¸Å¼Ö½¤Íý¤ÈÆ±¤¸¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢1Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ÊÁ°¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»Å»ö¼«ÂÎ¤Ï°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ë¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤Øー¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Å¾¿¦Àè¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó±£¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Þ¤É¤¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ç¤ï¤Ê¤¤»Å»ö¤Ê¤éÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥Ã¤È¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¥¿¥¤¥Ñ¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢Àº¿À¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤ËµïÂ³¤±¤¿¤Þ¤Þ30Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½Å¾¿¦¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¡¢Ä¹¤¯¤¤¤ì¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤ò3²ó»È¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¸å²ù¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ£³Ç¯¤Ï¶Ð¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊø²õ
ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ôー¥¿ー¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Âà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤µ¤ì¤ëEXIT¤Î¿·Ìî½Ó¹¬ÂåÉ½¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥ê¥Ôー¥¿ーÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï20Âå¤«¤é30 ÂåÁ°È¾¡£5·îËö»þÅÀ¤Ç¿·Â´¤Î¥ê¥Ôー¥¿ー¤â½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ï¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤¬À¤¤Ë¿»Æ©¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¡Èµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¡É¤ÈÂª¤¨¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤òÉÂ¤ó¤ÇÂà¿¦¤ò¿½¹ð¤Ç¤¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡ØÂà¿¦¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Ï«ÎÏ¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Æþ¼ÒÌÌÀÜ¤Ç¡Ø¤ä¤ëµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Ò¤È·î¸å¤Ë¼¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤·¡¢°ú¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î³ëÆ£¤ò¡¢Âå¹Ô¶È¼Ô¤Ç³°Ãí¤·¤Æ²ò·è¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
EXIT¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë10²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö7Ç¯Á°¤«¤éÍøÍÑ¤òÂ³¤±¡¢¤¤¤Þ30Âå¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ç¤¹¡£·úÃÛ¤«¤é°û¿©¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤ò»î¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ØÆþ¼Ò½éÆü¤Ç¤¹¤¬¶õµ¤´¶¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡Ù¤È°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¤Î¿¦¾ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥µー¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ØÃ±¤Ë¤¤¤¤¿¦¾ì¤«¤É¤¦¤«¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³1Ç¯¤Ï°ÍÍê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ä¤Ã¤È¹ç¤¦¿¦¾ì¤È½ä¤ê¹ç¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
EXIT¤Ç¤â2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÎÁ¶â¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡Ö¥ê¥Ôー¥È³ä¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¤ò¥ê¥Ôー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÈÝÄêÅª¤Ë¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤´¤Þ¤ó¤È²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤È½ä¤ê¹ç¤¦³ÎÎ¨¤Ï¤È¤Æ¤âÄã¤¤¡£¤Û¤Ü±¿¥²ー¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼õ¤«¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÁø¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤ÏÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦²ñ¼Ò¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂà¿¦Âå¹Ô¤ò²¿ÅÙ»È¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç2¡¢30¿Í¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Èµ¤·Ú¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç²ñ¼Ò¤âÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·»È¤¦ÊÀ³²¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âà¿¦¤òÉÑÈË¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¹Ô°Ù¤ò¿¦Îò¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤òÁÀ¤¦¿Í¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ¤Î´ë¶È¤Ï¤É¤³¤â¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¤·¡¢Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ê¤Î¤ÇÃ»´üÎ¥¿¦¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤Ï10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ3Ç¯¤Ï¶Ð¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤â¤¹¤Ç¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÊÀ¼Ò¤ÇÃ´Åö¤·¤¿Ã»´üÂà¿¦¼Ô¤â¡¢Âà¿¦ÍýÍ³¤ÈÅ¾¿¦¤Î¼´¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¾¿¦¥µ¥Ýー¥È¤âÊÀ¼Ò¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ë¡ÖEXIT¤Î¼Ò°÷¤ËÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¾¯¤·¥¤¥¸¥ï¥ë¤Ê¼ÁÌä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ÇÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¼Â¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼Ò1ÆüÌÜ¤Î¿·Â´¤Î»Ò¤Ç¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬½éÆü¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¹¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
½¾¶È°÷¤Ë¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Âà¿¦Âå¹Ô¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢¤¦¤Á¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÈ´¤±¤¿¤Ö¤ó¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¤ÏÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤À¤Ê¤È¡Ä¡×
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ