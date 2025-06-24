¡Ø¶²ÎµÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙSMP¤Ë¡Ö½Ãµ³¿À ¥¥ó¥°¥Ö¥é¥¥ª¥ó ¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼Ver.¡×¤¬¥×¥ì¥Ð¥ó¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¶²ÎµÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡ÖSMP½Ãµ³¿À ¥¥ó¥°¥Ö¥é¥¥ª¥ó ¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼Ver.¡×(17,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2025Ç¯11·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¡ÖÂç½Ã¿À¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥·¡¼¥¶¡¼¡×¤ËÂ³¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥Ë¥×¥é(¸½¡§SMP)¡Ø¶²ÎµÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡Ö¥¥ó¥°¥Ö¥é¥¥ª¥ó¡×¤¬¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¤ÇÉü³è¡£
¥¯¥ê¥¢À®·¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¾¦ÉÊÆÈ¼«¤ÎºÌ¿§¡¦¥·¡¼¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£ÅÅÃÓ(ÊÌÇä¤ê)¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÅö»þ¤Î´á¶ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÅÅÆ°Áö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖSMP ¿Ê²½¹çÂÎ Âç½Ã¿À ¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼Ver.¡×¡¢¡ÖSMP ¥É¥é¥´¥ó¥·¡¼¥¶¡¼ ¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼Ver.¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æµæ¶ËÂç½Ã¿À¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Åì±Ç
¡ÖÂç½Ã¿À¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥·¡¼¥¶¡¼¡×¤ËÂ³¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥Ë¥×¥é(¸½¡§SMP)¡Ø¶²ÎµÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡Ö¥¥ó¥°¥Ö¥é¥¥ª¥ó¡×¤¬¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¤ÇÉü³è¡£
¥¯¥ê¥¢À®·¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¾¦ÉÊÆÈ¼«¤ÎºÌ¿§¡¦¥·¡¼¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£ÅÅÃÓ(ÊÌÇä¤ê)¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÅö»þ¤Î´á¶ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÅÅÆ°Áö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖSMP ¿Ê²½¹çÂÎ Âç½Ã¿À ¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼Ver.¡×¡¢¡ÖSMP ¥É¥é¥´¥ó¥·¡¼¥¶¡¼ ¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼Ver.¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æµæ¶ËÂç½Ã¿À¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Åì±Ç