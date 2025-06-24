ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹.£¸¡óÉÕ¶á

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.76¡¡8.36¡¡7.77¡¡7.69
1MO¡¡10.03¡¡8.24¡¡8.14¡¡7.61
3MO¡¡10.29¡¡8.02¡¡8.68¡¡7.68
6MO¡¡10.32¡¡7.88¡¡9.15¡¡7.80
9MO¡¡10.22¡¡7.80¡¡9.43¡¡7.87
1YR¡¡10.22¡¡7.80¡¡9.68¡¡7.99
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.21¡¡9.81¡¡7.84
1MO¡¡9.35¡¡9.99¡¡8.32
3MO¡¡9.80¡¡9.99¡¡8.41
6MO¡¡10.11¡¡10.15¡¡8.46
9MO¡¡10.32¡¡10.17¡¡8.40
1YR¡¡10.47¡¡10.27¡¡8.43
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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