光文社は「週刊FLASH 7月8日号」を6月24日に発売した。価格は550円。俳優デビュー25周年を迎える上戸彩さんが「FLASH」の表紙巻頭ページに登場している。夏らしい爽やかな青いドレスや艶っぽい黒いワンピースに身を包んだグラビアを10ページにわたって披露している。

「グラドル界の絶妙ボディ」のキャッチで人気を博す小日向結衣さん。袋とじ8ページで、Fカップの圧倒的なプロポーションを披露してくれている。

アニメ「D4DJ」で声優を務め、DJやコスプレイヤーとしてもマルチに活躍しているつんこさんがFLASHに登場。黒髪が映えるセクシーで大人っぽい新境地のグラビアを6ページに渡って披露している。FLASHデジタル写真集 つんこ「黒髪の誘惑」、「かわいく、やわらかく」、「贅沢な時間」が発売中。

2023年にSKE48を卒業後、ソロで活躍する江籠裕奈さんがFLASHに登場。8月20日に発売する3rd写真集から先行公開カットを掲載している。

白百合女子大学卒の新田妃奈さん。Hカップの圧倒的なプロポーションを披露した4月の初グラビアが大反響を呼び、アンコール掲載となった。FLASHデジタル写真集「はじめての経験」が発売中。

Iカップの抜群のプロポーションを誇る女子大生インフルエンサー小笠原菜乃さん。前回、同誌で初披露したグラビアがバズり、SNSフォロワーが1万人を突破。今回も5ページにわたり、夏らしい色味の水着やランジェリーグラビアを見せている。FLASHデジタル写真集「小笠原菜乃 ハジメテの胸騒ぎ」は7月8日に発売予定。

