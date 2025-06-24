±ÊÌî°Ò²¢¤¬B2²£ÉÍEX¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×B1Ä¹ºê¤È¤ÏÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó
¡¡6·î24Æü¡¢B1¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤¬±ÊÌî°Ò²¢¤È2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢B2¤Ø¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Ç7·î7Æü¤Ë23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë±ÊÌî¤Ï¡¢178¥»¥ó¥Á70¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É·ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£¸©Î©Ä¹ºêÅì¹â¹»¤«¤éÌ¾¸Å²°³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ºß³ØÃæ¤À¤Ã¤¿2023－24¥·ー¥º¥ó¤Ë¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤ËÄ¹ºê¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡B1½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥êー¥°Àï16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ5Ê¬32ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç1.3ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£Ä¹ºê¤È¤Ï2026－27¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥ëー¥ー¥¤¥äー¤È¤Ê¤ëÍè¥·ー¥º¥ó¤ÏB2¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌó¤ËºÝ¤·±ÊÌî¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µÄ¹ºê¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤ÆÌó4¥«·î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥§¥ë¥«¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·±ó¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¹ºê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍEX¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·ー¥º¥ó¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âô»³¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÏ¸µÄ¹ºê¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤ë±ÊÌî¤ËÌ©Ãå