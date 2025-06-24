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»²¾È¢¨1. https://japan.hani.co.kr/arti/economy/29140.html¢¨2.¡Øºñ¼èÅÔ»Ô¡¢¥½¥¦¥ë ――´Ú¹ñºÇÄìÊÕ½»Âð³¹¤Î¿Í¤Ó¤È¡Ù¡Ê¥¤¡¦¥Ø¥ßÃø¡¢°ËÅì½ç»ÒÌõ¡¿ÃÞËà½ñË¼¡Ë¢¨3. https://www.asahi.com/sp/articles/AST2P05JFT2PUSPT00BM.html
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