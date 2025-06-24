¿Íµ¤¥²¡¼¥à±Ç²è²½¡ØSky ¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅô²Ð ¡ÝÁ°ÊÓ¡Ý¡Ù·àÃæ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³áÍµµ®¤¬Ã´Åö¡ª¡¡Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØSky ¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅô²Ð - Á°ÊÓ -¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê·à¾ìÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·àÃæ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òSky¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³áÍµµ®¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤ò¥³¥È¥ê¥ó¥´¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢³á¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥³¥È¥ê¥ó¥´¤Î²»³Ú¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿·à¾ìÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï³áÍµµ®¡ª¡¡¡ØSky ¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅô²Ð ¡Ý Á°ÊÓ ¡Ý¡Ù·à¾ìÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢thatgamecompany, Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Î½é¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£¥²¡¼¥à¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤ò¿·¤¿¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤¬¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½é¤á¤Æ¡ÈÀ¼¡É¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³á¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢thatgamecompanyÁÏ¶È¼Ô·ó¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥Î¥ô¥¡¡¦¥Á¥§¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤Î´ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊÆâ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¼êË¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬³á¤Î»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÈó¾ï¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤ò¡¢²»³Ú²È¤Î¥³¥È¥ê¥ó¥´¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºîÉÊ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥³¥È¥ê¥ó¥´¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î²»¤È¸ÀÍÕ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»ý¤Ä¥Æ¡¼¥Þ¤È¡¢¥³¥È¥ê¥ó¥´¤ÎÁ´¤Æ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤¤¤¿¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÂç¤¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢º£²ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³áÍµµ®¤Ï¡ÖAnimeJapan 2022¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¾×·â¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨"¸ÀÍÕ"¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤³¤½¤¬¡¢ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¼Í¥¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¹¤é¡ØÀ¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡ÖSky¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï°Â¿´¤È¿®Íê¤Îthatgamecompany¤µ¤ó¡£¤Ê¤Ë¤è¤êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°¦¤»¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥³¥È¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¡ØSky¡Ù¤Î»ö¤ÏSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤âÇÒ¸«¤·¤¿ºÝ¡¢À¤³¦´Ñ¤¬Èþ¤·¤¯¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¡¢À½ºîÃæ¤Î±Ç²è¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢åÌÌ©¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢Êª¸ì¤äºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤È¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â°ì½ï¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ØSky¡Ù¤ÎÀè¤Ë¿»¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²»³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢³áÍµµ®¤ÎÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥³¥È¥ê¥ó¥´¤Ë¤è¤ëÍ¥¤·¤¯Á¡ºÙ¤Ê²»³Ú¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ±É¤¨¤¿²¦¹ñ¤Îµ²±¤ÈÌ¤Íè¤ØÂ÷¤µ¤ì¤¿´õË¾¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¿¼¤¤Í¾±¤¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÎÀ¼¤È²»³Ú¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Sky¤ÎÀ¤³¦¤Î¿¿¼Â¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢·à¾ìÆâ¤Ê¤É¤Ç·Ç½ÐÍ½Äê¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¤òÊú¤¯»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢Â÷¤µ¤ì¤¿´õË¾¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤òÀÅ¤«¤Ë¹¤²¤ë¡£
¡¡thatgamecompany¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·óCEO¤Î¥¸¥§¥Î¥ô¥¡¡¦¥Á¥§¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÎÞ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØSky ¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅô²Ð ¡Ý Á°ÊÓ ¡Ý¡Ù¤Ï¡¢8·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï³áÍµµ®¡ª¡¡¡ØSky ¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅô²Ð ¡Ý Á°ÊÓ ¡Ý¡Ù·à¾ìÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢thatgamecompany, Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Î½é¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£¥²¡¼¥à¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤ò¿·¤¿¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡³á¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢thatgamecompanyÁÏ¶È¼Ô·ó¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥Î¥ô¥¡¡¦¥Á¥§¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤Î´ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊÆâ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¼êË¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬³á¤Î»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÈó¾ï¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤ò¡¢²»³Ú²È¤Î¥³¥È¥ê¥ó¥´¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºîÉÊ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥³¥È¥ê¥ó¥´¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î²»¤È¸ÀÍÕ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»ý¤Ä¥Æ¡¼¥Þ¤È¡¢¥³¥È¥ê¥ó¥´¤ÎÁ´¤Æ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤¤¤¿¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÂç¤¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢º£²ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³áÍµµ®¤Ï¡ÖAnimeJapan 2022¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¾×·â¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨"¸ÀÍÕ"¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤³¤½¤¬¡¢ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¼Í¥¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¹¤é¡ØÀ¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡ÖSky¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï°Â¿´¤È¿®Íê¤Îthatgamecompany¤µ¤ó¡£¤Ê¤Ë¤è¤êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°¦¤»¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥³¥È¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¡ØSky¡Ù¤Î»ö¤ÏSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤âÇÒ¸«¤·¤¿ºÝ¡¢À¤³¦´Ñ¤¬Èþ¤·¤¯¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¡¢À½ºîÃæ¤Î±Ç²è¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢åÌÌ©¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢Êª¸ì¤äºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤È¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â°ì½ï¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ØSky¡Ù¤ÎÀè¤Ë¿»¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²»³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢³áÍµµ®¤ÎÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥³¥È¥ê¥ó¥´¤Ë¤è¤ëÍ¥¤·¤¯Á¡ºÙ¤Ê²»³Ú¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ±É¤¨¤¿²¦¹ñ¤Îµ²±¤ÈÌ¤Íè¤ØÂ÷¤µ¤ì¤¿´õË¾¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¿¼¤¤Í¾±¤¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÎÀ¼¤È²»³Ú¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Sky¤ÎÀ¤³¦¤Î¿¿¼Â¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢·à¾ìÆâ¤Ê¤É¤Ç·Ç½ÐÍ½Äê¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¤òÊú¤¯»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢Â÷¤µ¤ì¤¿´õË¾¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤òÀÅ¤«¤Ë¹¤²¤ë¡£
¡¡thatgamecompany¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·óCEO¤Î¥¸¥§¥Î¥ô¥¡¡¦¥Á¥§¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÎÞ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØSky ¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅô²Ð ¡Ý Á°ÊÓ ¡Ý¡Ù¤Ï¡¢8·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£