5·î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÈÎÇä³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ4.6¡óÁý¡¢3¥«·îÏ¢Â³¥×¥é¥¹¡á¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¶¨²ñ
Tetsushi Kajimoto
¡ÎÅìµþ¡¡£²£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÆüËÜ¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¶¨²ñ¤¬£²£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿£µ·î¤ÎÁ´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÁíÈÎÇä³Û¡Ê£´£¶¼Ò¡¢£¹£²£·£¶Å¹¡Ë¤ÏÅ¹ÊÞÄ´À°¸å¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁ°Ç¯Èæ£´¡¥£¶¡óÁý²Ã¤·¤¿¡££³¥«·îÏ¢Â³¤·¤ÆÁ°Ç¯Èæ¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇÀ»ºÉÊ¡Ê£²¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢ÃÜ»ºÉÊ¡Ê£µ¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢¿å»ºÉÊ¡Ê£±¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢ÁÚºÚ¡Ê£¶¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¿©ÉÊ¡Ê£¹¡¥£²¡óÁý¡Ë¤Ê¤É¡¢³Æ¿©ÉÊÇä¤ê¾å¤²¤¬¸®ÊÂ¤ßÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ¤ÏÆ±Åý·×¤Î¹½À®Èæ¤Ç£·£°¡¥£µ¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£
Æ±£²£°¡¥£±¡ó¤Î½»À¸³è´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢°åÌô¡¦²½¾ÑÉÊ¡Ê£³¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê£²¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¡Ê£´¡¥£°¡óÁý¡Ë¡£
°áÎà¤Ï¿Â»Î°áÎÁÉÊ¡Ê£°¡¥£¹¡ó¸º¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉØ¿Í°áÎÁÉÊ¡Ê£°¡¥£´¡óÁý¡Ë¤Ê¤É¡¢Å·¸õÉÔ½ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤äÄãÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£