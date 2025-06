トゲナシトゲアリが、2025年9月23日に開催する初の日本武道館単独公演の開催を記念して、MUSIC ON! TV(エムオン!)にてトゲナシトゲアリのオリジナル番組『トゲナシトゲアリ 武道館への道』を3カ月にわたってオンエアされることを発表した。 理名(Vo)、夕莉(G)、朱李(B)の3人による、聖地・川崎を巡るロケ企画から日本武道館公演を成功させた先輩アーティストとの対談、そして一夜限りのスペシャルライブまで、トゲナシトゲアリの魅力あふれるスペシャルな番組をお届けするという。 初回放送は7月23日24時〜24時30分。アニメ『ガールズバンドクライ』の聖地でもある神奈川県川崎市を巡るロケを実施しており、アニメにも登場する場所から川崎市を代表する名所まで、3人がさまざまな場所を訪れる企画となっている。 ◾️MUSIC ON! TV(エムオン!) トゲナシトゲアリ オリジナル番組『トゲナシトゲアリ 武道館への道』<#1>初回放送:7月23日(水)24:00〜24:30https://www.m-on.jp/info/2025/06/24/298246/ MUSIC ON! TV(エムオン!)は、スカパー!、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV(エムオン!)公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。 ■『トゲナシトゲアリ 2nd ONE-MAN LIVE “凛音の理”』発売日:2025年7月23日(水0 Blu-ray:UMXK-1131 / 8,800円(税込)DVD:UMBK-1346 / DVD 7,700円(税込) ▼仕様デジジャケット仕様 / 三方背スリーブケース ▼収録内容雑踏、僕らの街空の箱声なき魚視界の隅 朽ちる音名もなき何もかも理想的パラドクスとは気鬱、白濁す運命に賭けたい論理蝶に結いた赤い糸無知のち私傷つき傷つけ痛くて辛いサヨナラサヨナラサヨナラ爆ぜて咲く空白とカタルシス<アンコール>偽りの理黎明を穿つ闇に溶けてく碧いif極私的極彩色アンサー運命の華誰にもなれない私だから ▼特典・ビハインド映像・トレーディングカード(ライブ入場特典ステッカー絵柄/全5種よりランダム1種)封入 ▼先着特典Amazon:フォンタブ楽天ブックス:アクリルキーホルダーその他CD SHOP:ライブ音源CD「雑踏、僕らの街」(トゲナシトゲアリ 2nd ONE-MAN LIVE “凛音の理”より) ▼予約https://togenashitogeari.lnk.to/RINNENOKOTOWARI ◾️『トゲナシトゲアリ 3rd ONE-MAN LIVE “咆哮の奏”』発売日:2025年7月23日(水) Blu-ray:UMXK-1132 / 8,800円(税込)DVD:UMBK-1347 / DVD 7,700円(税込) ▼仕様デジジャケット仕様 / 三方背スリーブケース […]

