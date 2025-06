Night Tempoが、昭和ポップスの大ヒットから隠れた名曲まで独自の視点で選曲、令和にアップデートする人気シリーズ『昭和グルーヴ』の20作目となる『スペクトラム - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を引っ提げて、2025年9月〜10月にかけて全国6都市を周る<「昭和グルーヴ」クラブ・ツアー>を開催することを発表した。 なお今秋は、<フジロックフェスティバル>や<JOIN ALIVE>といった大型夏フェスへの参戦後に、昭和グルーヴDJセットで久々に全国のダンスフロアを沸かす。 ◾️<Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ・ツアー 100 supported by ニカソー> 2025年9月5日(金)大阪・club JOULE9月7日(日)京都・WORLD KYOTO9月21日(日)福岡・club evoL9月23日(火)愛知・CLUB MAGO9月26日(金)北海道・札幌近松10月24日(金)東京・WOMB LIVE 出演:Night TempoVJ: MIKURU YAMASHITA (BOXOP)特別協賛:二階堂酒造後援:J-WAVE(東京公演のみ)オフィシャル先行:6月24日(火)17:00 ~ 7月6日(日)23:59https://eplus.jp/night-tempo/問い合わせ:SMASH https://smash-jpn.com/https://youtu.be/56mk_KIwYoU ◾️『スペクトラム - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』発売日:2025年5月21日(水)配信:https://jvcmusic.lnk.to/NightTempo_Spectrum ◆収録曲トマト・イッパツ (Night Tempo Showa Groove Mix)F・L・Y (Night Tempo Showa Groove Mix) ◾️イベント出演情報 <JOIN ALIVE 2025>開催日:7月19日(土)・20日(日)開催地:北海道いわみざわ公園https://joinalive.jp/2025/ <フジロックフェスティバル ‘25>出演日:2025年7月26日(土)開催地:新潟県湯沢町苗場スキー場https://www.fujirockfestival.com/ 関連リンク ◆Night […]

