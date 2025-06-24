¥³¡¼¥»¡¼¡¢¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½¤È¤Ê¤ë¹âÊÝ¼¾²½¾Ñ¿å¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë ¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä
¥³¡¼¥»¡¼¤Ï¡¢Æ±¼ÒÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿¹â¸úÇ½ÆÃ²½·¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖONE BY KOSE¡Ê¥ï¥ó ¥Ð¥¤ ¥³¡¼¥»¡¼¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½¤È¤Ê¤ë¹âÊÝ¼¾²½¾Ñ¿å¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë ¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¹âÊÝ¼¾Æý±Õ¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ê2ÉÊÌÜ4ÉÊ¼ï¡Ë¤È¡¢¸ÂÄêÉÊ¡Ê3ÉÊÌÜ4ÉÊ¼ï¡Ë¤ò8·î21Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÌôÍÑ¹âÊÝ¿åÌ©Éõ¥Ð¡¼¥à¡Ö¥»¥é¥à ¥·¡¼¥ë¥É¡×¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ê1ÉÊÌÜ1ÉÊ¼ï¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¡ÖONE BY KOSE¡×¼è¤ê°·¤¤Å¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡ÖONE BY KOSE¡×¤Ï¡¢´¥Áç¤ä¥·¥ß¡¢¥·¥ï¡¢ÌÓ·ê¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÈ©Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¹â¸úÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ2017Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÌôÍÑÊÝ¼¾ÈþÍÆ±Õ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÈ©¤Î¿åÊ¬ÊÝ»ýÇ½²þÁ±¡×¤Î¸úÇ½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Í¸úÀ®Ê¬¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ñ¥ï¡¼No.11¡ÊÊÆ¥¨¥¥¹No.11¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¡£»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤½¤Î³Î¤«¤Ê¸ú²Ì´¶¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2ÅÙ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´é¤È¤Ê¤ëÈþÍÆ±Õ¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë ¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥Ú¥¢¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¡¢¸½ºß¡¢¥³¡¼¥»¡¼¤ÎÊÝ¼¾ÈþÍÆ±Õ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡Ê2024Ç¯8·î¡Á2025Ç¯3·î¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÊÆ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¸ÜµÒÁØ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÂåÉ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëÈþÍÆ±Õ¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë ¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥Ú¥¢¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢²á¹ó¤Ê´¥Áç´Ä¶²¼¤Ç¤âÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢¤ò¹â¤á¤ë¹âÊÝ¼¾¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¹âÊÝ¼¾²½¾Ñ¿å¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë ¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¡¢¹âÊÝ¼¾Æý±Õ¡Ö¥»¥é¥à¥ô¥§¡¼¥ë ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¶¦ÄÌ¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥¥¹¡ÊÈþÍÆ±Õ¤Ï¡ÖÍ¸úÀ®Ê¬¥é¥¤¥¹¥Ñ¥ï¡¼No.11¡×¡¢²½¾Ñ¿å¡¦Æý±Õ¤Ï¡ÖÊÝ¼¾À®Ê¬¥é¥¤¥¹¥Ñ¥ï¡¼No.7¡×¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢²½¾Ñ¿å¡¦Æý±Õ¤Ë¤Ï¡¢³ÑÁØºÙË¦°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë³èÎÏ´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖÊÝ¼¾À®Ê¬¥é¥¤¥¹¥Ñ¥ï¡¼No.7¡Ê¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥ÈÈéÉæÆâ¤ÎNMF¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖNMF¡ÊÅ·Á³ÊÝ¼¾°ø»Ò¡ËÀ®Ê¬¡ÊPCA¡ÝNa¡¦Æý»ÀNa¡¦PCA¡¦¥»¥ê¥ó¡¦¥¢¥é¥Ë¥ó¡¦¥°¥ê¥·¥ó¡ÊÊÝ¼¾¡Ë¡Ë¡×¤äÍ¥¤ì¤¿ÊÝ¿åÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡ÖÄãÊ¬»Ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡ß¥Æ¥¢¥Ë¥óGL¡Ê¥Æ¥¢¥Ë¥ó¡¦¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡ÊÊÝ¼¾¡Ë¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¡¢»þ´ÖÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤¹´¥ÁçÇº¤ß¤ò¥±¥¢¤·¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Â³¤¯È©¤ËÀ°¤¨¤ë¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥®¥ó¥°¡ÊÈéÉæ»É·ã´¶¡Ë¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¥Ë¥¥Ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤½èÊý¡Ë¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤«¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÈéÉæ»É·ã¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡¢»É·ã´¶¤¬¤Ê¤¤¡¢¥³¥á¥É¡Ê¥Ë¥¥Ó¤Î¤â¤È¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥Î¡¼¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥¹
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥³¡¼¥»¡¼¡áhttps://maison.kose.co.jp