¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ù´ÆÆÄ¤¬»äºâ¤òÅê¤¸À½ºîÈñ¤Ï1.2²¯¥É¥ëÄ¶¡Ä·ë²Ì¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ1400Ëü¥É¥ë¤È¡Ö»´ÇÔ¡×¤·¤¿ÏÃÂêºî¡¡¡Ø¥á¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤òºÎÅÀ¡ª
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿21À¤µª¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÂçÅÔ»Ô¥Ë¥å¡¼¥í¡¼¥Þ¡£»Ô¤ÎÅÔ»Ô·×²è¶É¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅ·ºÍ·úÃÛ²È¥«¥¨¥µ¥ë¡¦¥«¥Æ¥£¥ê¥Ê¡Ê¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¿·ÁÇºà¡Ö¥á¥¬¥í¥ó¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¿·ÅÔ»Ô¡Ö¥á¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ê¿Åù¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ëÍýÁÛÅÔ»Ô¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·»ÔÄ¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥¥±¥í¡Ê¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¡¼¥È¡Ë¤È¤Ï°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤¤ÂÐÎ©¡£2¿Í¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÔÄ¹¤ÎÌ¼¥¸¥å¥ê¥¢¡Ê¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤ÎÎø¿Í¤Ç¶âÍ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ï¥ª¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡Ê¥ª¡¼¥Ö¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥¶¡Ë¤Ï¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸å¤í½â¤ÇÂçÉÙ¹ë¤ÎÇìÉã¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥¯¥é¥Ã¥¹¥¹3À¤¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥ô¥©¥¤¥È¡Ë¤ËµÞÀÜ¶á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤äºöËÅ¤¬±²´¬¤¯Ãæ¡¢¥«¥¨¥µ¥ë¤Î¿È¤Ë¤â´íµ¡¤¬Ç÷¤ê¡½¡½¡£
¡Ò¸«¤É¤³¤í¡Ó
¡¡¸ÅÂå¤È¸½Âå¤ÈÌ¤Íè¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢³¹ÊÂ¤ß¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤¬¿®Íê¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¡£ÁÔÎï¤Ç°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡£
µð¾¢¥³¥Ã¥Ý¥é¤¬¹½ÁÛ¤Ë40Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ì¤Íè¤ÎÍýÁÛÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë°ìÂç½ö»ö»í
¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÃÏ¹ö¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤¬¡¢»äºâÌó186²¯±ß¤òÅê¤¸¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ºÇ¿·ºî¡£¶áÌ¤Íè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò¸ÅÂå¤Î¥í¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òÉÁ¤¯¡£¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÏÂç³åºÓ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶½¹ÔÉÔ¿¶¤Ç¤âÏÃÂêÁûÁ³¤ÎSFÂçºî¡£
¼Ç»³´´Ïº¡ÊËÝÌõ²È¡Ë
©2024 CAESAR FILM LLC ALL RIGHTS RESERVED¡¡ÇÛµë¡§¥Ï¡¼¥¯¡¢¾¾ÃÝ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¶¦ÏÂÀ©¥í¡¼¥Þ¤ÎÊø²õ¤È¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¿êÂà¤ò¶ú»É¤·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌî¿´Åª¤Ê»î¤ß¡£¤æ¤ë¤¤¸ì¤ê¤ÈÇ´¤ê¤ò·ç¤¯ºÙÉôÉÁ¼Ì¤¬ã®¤Ã¤Æ¡¢À½ºîÈñ1.2²¯¥É¥ëÄ¶¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ1400Ëü¥É¥ë¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁþ¤á¤Ê¤¤¡£Ï·µð¾¢¥³¥Ã¥Ý¥é¤Î¶òÄ¾¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÃ²¤¤¬¡¢²èÌÌ¤«¤é¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºØÆ£°½»Ò¡Êºî²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ùCG¤Î¸ú²ÌÈ´·²¤ÎÆ°¤¯·úÂ¤Êª¤Ê¤É¡¢¥³¥Ã¥Ý¥é¤ò¶Ä¤°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤ò·¹¤±¤ÆÀ¸¤ß¤À¤·¤¿±ÇÁüÈþ½Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÈëÌ©¤ÎÇ½ÎÏ¤«¤é¡¢»þ¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤¬À¤´Ö¤È°Û¤Ê¤ëÀ±¿·°ì¤ÎÈá·à¤ÎÃ»ÊÔ¤òÏ¢ÁÛ¡£¤À¤¬ÏÃ¤Ï½ñÊª¤«¤é¤Î°úÍÑ¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÃÎ¼±¿Í¸þ¤±¤ÇÂà¶þ¤À¤Ã¤¿¡£´î·à¤«Èá·à¤«·ëËö¤ËÀ±°ì¤Ä¤ª¤Þ¤±¡£¿¹Ä¾¿Í¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ùÀµÄ¾¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ëÂçºî¤À¤¬¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÊý¸þ¤Ëµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¹ë²÷¤µ¤â¥³¥Ã¥Ý¥é¤ÎÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£»þÂåºø¸í¤Ê¼êË¡Ï¢È¯¤Ç¤âÏ·³²¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¡£É÷»ÉÅª¤ËÅÔ»ÔÁü¤òÉÁ¤¯¥·¥Í¥ª¥Ú¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤Ç¡Ø¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ë¤Î¥í¡¼¥Þ¡Ù¤äÆ±´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥µ¥Æ¥ê¥³¥ó¡Ù¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ´Õ¾Þ¤·¤¿¤é¥Ï¥Þ¤ë¤«¤â¡£Æ¶¸ý°Í»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¸½Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¡¼¥Þ¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÊø²õ¤òË¥¹ç¤µ¤»¤ë°Î¶È¡£°¦¹ñ¤ä±Ç²è¤ä·Ý½Ñ¤Î½ªßá¤Ø·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·ËÊ¤¨Â³¤±¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥Ã¥Ý¥é¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò°¦°û¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¿ô½½Ç¯½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ô¥Î¥Î¥ï¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¸»ëÅª¡¢±Ç²è»ËÅª¡¢²¿¤é¤«¤Î´üÂÔ¤òÊú¤¯¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï»þÂåÃÙ¤ì´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤âÁÔÂç¤Ç¿ò¹â¡£º£·î¤Î¥²¥¹¥È
¥Þ¥é¥¤¡¦¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡ÊÃø½Ò²È¡Ë
¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ô¤¤Ä¤¯²Ì¤Æ¡×¤ò¶¦ÏÂÀ©Ëö´ü¥í¡¼¥Þ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¡¢Ìµ¸Â¤ËÈþ¤·¤¤°ìËç³¨Åª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼Â¸³·à¤Ã¤Ý¤¤¥×¥í¥Ã¥È¤à¤½Ð¤·ÉÁ¼Ì¤ÎÏ¢º¿¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¡£¹½ÁÛ40Ç¯¤Ë¤·¤Æ¿·¼«Í³¼çµÁ¤Î¹½Â¤°¤òÆ¤¤Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¸³«¤¬¤ª¤½¤í¤·¤¯Âà¶þ¡¦¾éÄ¹¤Ç±é¼Ô¤Îµ±¤¤ò»¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÉÔÉ¾¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¡£
Marei Mentlein¡¿1983Ç¯¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼«¾Î¡Ö¿¦¶È¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¡×¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¡£
¡Ø¥á¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹¡Ù
À½ºî¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é
2024Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿¸¶Âê¡§Megalopolis¡¿138Ê¬
IMAX®¤Û¤«Á´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«
https://hark3.com/megalopolis/
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯6·î26Æü¹æ¡Ë