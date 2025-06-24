ÀÐ´Ý¿Æó»á¡¡ÅÔµÄÁª¤ÇµÄÀÊ¥¼¥í¤â¥Ö¥ì¤º¡ÖÅöÁª¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¾å¤Ë¡×
¡¡ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤ÎÀÐ´Ý¿ÆóÂåÉ½¡Ê42¡Ë¤¬¡¢23ÆüÇÛ¿®¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖReHacQ¡½¥ê¥Ï¥Ã¥¯¡½¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢22Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ïº£Ç¯1·î¡¢ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¤ò·ëÀ®¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤òºî¤é¤º¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¡¢Ìò¿¦¤Ê¤É¤âÇÓ½ü¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ç¤²¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤¿¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤âÏÃÂê¤Ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂ¿¤Î42¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¬¡¢µÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê³«É¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Çº¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ò¤È¤È¤¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÍè¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁª¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¤È¤·¤ÆÀ¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÅöÁª¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÈùÌ¯¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÞ¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ï¹ñÌ±¤Ë¹¤¯À¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÅÔµÄÁª¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¡×¡£·ëÅÞÅö½é¤«¤é¤ÎÌÜÅª¡¢ÌÜÉ¸¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅöÁª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÄÀÊ¤ò²¿µÄÀÊ¤È¤«¡¢ÅÞÀª¤Î³ÈÂç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬ÅöÁª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁª°Ê¾å¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ï2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö42¿Í¤â½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢ÅÔÌ±¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Í¸¢¼ÔÂ¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ûÍ×Â¦¤È¤¤¤¦¤«¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö42¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ò»¨¤Ë¸À¤¦¤È¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀïÎ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤¬¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢µÄÀÊ¤¬Â¿¤¤Áªµó¶è¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÀïÎÏ¤òÅê²¼¤·¤¿Êý¤¬¹ç³Ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÐ´Ý»á¡£Äê¿ô6¤Ë17¸õÊä¤¬Áè¤Ã¤¿¿ùÊÂ¶èÁªµó¶è¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¸õÊä¤¬ÍðÎ©¤¹¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö2¿Í¡¢3¿ÍÎ©¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤ò1¿Í¤Ë¹Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤°¤Ã¤ÈÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤òÁªµó¤Ë´¬¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£