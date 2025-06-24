ÅÔµÄÁª¤ÇÌö¿Ê¤â¡Ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼½÷À¤Î»Ù»ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ïµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤¿¡©
¡Ö¤Ê¤¼½÷À¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
ÅìµþÅÔµÄÁª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï6·î24Æü¡¢Åìµþ´Ý¤ÎÆâ¤Î³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Çµ¼Ô¤«¤éÈô¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¼ÁÌä¤À¡£
»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Î¸øÇ§¸«Á÷¤ê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡üÅÔµÄÁª¤ÎÀª¤¤¤ò»²µÄ±¡Áª¤Ë
6·î22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï9µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¡£¤¤¤Þ¤À¤Ëº¤Æñ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
7·î20ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹²Æ¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¡¢16µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸½ºß¤Î5µÄÀÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ21µÄÀÊ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í½»»¤òÈ¼¤¦Ë¡°Æ¤ÎÄó½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¡ÖÊª²Á¹â¤òÄ¶¤¨¤ë½êÆÀ¡×
Êª²Á¹âÂÐºö¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤¹¤ë¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¤òÄ¶¤¨¤ë½êÆÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ ¶ñÂÎºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¤ò¸½ºß107Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Î°åÎÅÈñ¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤ò¸¶Â§1³ä¤«¤é2³ä¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²¤Ë¤¢¤Æ¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó25±ß¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼¡¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¾ï¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ò¤¤¤«¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÄÀ¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ü½÷À¤ä¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î¿»Æ©¤Ë²ÝÂê
°ìÊý¤Ç¡¢»Ù»ýÁØ¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤Ï²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£
NHK¤¬6·î9Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢18¡Á39ºÐ¤ÎÆ±ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï12.0%¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ë¼¡¤°2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷ÀÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï2.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÃËÀ¤Î7.8%¤ËÈæ¤ÙÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤â¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼½÷À¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÄ¾¶á¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»³Èø¡Ê»ÖºùÎ¤¡Ë¤µ¤ó¤Î·ï¤ÇÙæ¤á¤¿¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ï¡¢¡Ê½÷À¤ä¡Ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤À¯ºö¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¡¢Íý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¯ºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤ä¹âÎð¼Ô¤Î»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡×