Ãæ¹ñÂç°ú¡§¾å³¤Áí¹ç£±¡¥£²¡ó¹â¤ÇÂ³¿¡¢¶âÍ»³ô¾å¤²¼çÆ³
¡¡£²£´Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£³£¸¡¥£¹£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£±£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£³£´£²£°¡¥£µ£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³¿¤·¤¿¡££³·î£±£¹Æü°ÊÍè¡¢Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î¹¥ÃÏ¹ç¤¤¤ò·Ñ¤°Î®¤ì¡£ÊÆÃæ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ´üÂÔ¤¬°ú¤Â³¤»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥¦¥©¥é¡¼Íý»ö¤ËÂ³¤¡¢¥Ü¥¦¥Þ¥óÉûµÄÄ¹¤â£··î¤ÎÊÆÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö·Êµ¤²¼»Ù¤¨¤Ë¸þ¤±¡¢Åö¶É¤Ï²¼È¾´ü¤Ë¶âÍø¤äÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬Íø²¼¤²¤ËÆ°¤±¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤â¶âÍ»´ËÏÂ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¸áÁ°£·»þ²á¤®¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬»ÃÄêÄäÀï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Äó°Æ¤·¤¿ÄäÀï°Æ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶âÍ»³ô¤¬¾å¤²¤ò¼çÆ³¡£Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£³£¹£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£²£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£²¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£¶£°£±£¶£²£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÊ¿°ÂÊÝ¸±¡Ê£¶£°£±£³£±£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¶ä²Ï¾Ú·ô¡Ê£¶£°£±£¸£¸£±¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¹â¡¢Ãæ¿®¾Ú·ô¡Ê£¶£°£°£°£³£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤â¹â¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î±ÀìÐÃÒÎþ¡Ê£¶£°£°£¶£°£²¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£¶¡ó¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö£Ï£Ä£Í¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀß·×¡¦À¸»º¡Ë¤Î²Ú¶Ðµ»½Ñ¡Ê£¶£°£³£²£¹£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎËÌµþÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¡Ê£¶£°£³£¹£¸£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¿ð¿ÄÈù¡Ê£¶£°£³£¸£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤ÈÇöËì¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÖüÌçË¡ÙÇÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£µ£¶£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£¶¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢³ô¡¢ÁÇºà³ô¡¢°åÌô³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£Ãæ³¤ÌýÅÄÉþÌ³¡Ê£¶£°£±£¸£°£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£¶£°£°£¹£³£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñÃæÇáÇ½¸»¡Ê£¶£°£±£¸£¹£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê£¶£°£±£¸£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¸åÂà¤·¡¢¸¶ÌýÁê¾ì¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ó¥«¡¼¤ÎÃæ±ó³¤±¿Ç½¸»±¿Í¢¡Ê£¶£°£°£°£²£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£·¡¥£·¡ó°Â¡¢¾·¾¦¶ÉÇ½¸»±¿Í¢¡Ê£¶£°£±£¸£·£²¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£³¤¾å±¿ÄÂ¾å¾º¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ï¤¯Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£³¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£²£±¡ó¡Ë¹â¤Î£²£µ£·¡¥£³£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±£·¡¥£²£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£´£¸¡ó¡Ë¹â¤Î£±£±£¸£¶¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Á°Æü¤Î¹¥ÃÏ¹ç¤¤¤ò·Ñ¤°Î®¤ì¡£ÊÆÃæ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ´üÂÔ¤¬°ú¤Â³¤»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥¦¥©¥é¡¼Íý»ö¤ËÂ³¤¡¢¥Ü¥¦¥Þ¥óÉûµÄÄ¹¤â£··î¤ÎÊÆÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö·Êµ¤²¼»Ù¤¨¤Ë¸þ¤±¡¢Åö¶É¤Ï²¼È¾´ü¤Ë¶âÍø¤äÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬Íø²¼¤²¤ËÆ°¤±¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤â¶âÍ»´ËÏÂ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¸áÁ°£·»þ²á¤®¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬»ÃÄêÄäÀï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Äó°Æ¤·¤¿ÄäÀï°Æ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶âÍ»³ô¤¬¾å¤²¤ò¼çÆ³¡£Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£³£¹£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£²£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£²¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£¶£°£±£¶£²£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÊ¿°ÂÊÝ¸±¡Ê£¶£°£±£³£±£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¶ä²Ï¾Ú·ô¡Ê£¶£°£±£¸£¸£±¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¹â¡¢Ãæ¿®¾Ú·ô¡Ê£¶£°£°£°£³£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤â¹â¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î±ÀìÐÃÒÎþ¡Ê£¶£°£°£¶£°£²¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£¶¡ó¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö£Ï£Ä£Í¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀß·×¡¦À¸»º¡Ë¤Î²Ú¶Ðµ»½Ñ¡Ê£¶£°£³£²£¹£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎËÌµþÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¡Ê£¶£°£³£¹£¸£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¿ð¿ÄÈù¡Ê£¶£°£³£¸£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤ÈÇöËì¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÖüÌçË¡ÙÇÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£µ£¶£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£¶¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢³ô¡¢ÁÇºà³ô¡¢°åÌô³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£Ãæ³¤ÌýÅÄÉþÌ³¡Ê£¶£°£±£¸£°£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£¶£°£°£¹£³£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñÃæÇáÇ½¸»¡Ê£¶£°£±£¸£¹£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê£¶£°£±£¸£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¸åÂà¤·¡¢¸¶ÌýÁê¾ì¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ó¥«¡¼¤ÎÃæ±ó³¤±¿Ç½¸»±¿Í¢¡Ê£¶£°£°£°£²£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£·¡¥£·¡ó°Â¡¢¾·¾¦¶ÉÇ½¸»±¿Í¢¡Ê£¶£°£±£¸£·£²¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£³¤¾å±¿ÄÂ¾å¾º¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ï¤¯Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£³¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£²£±¡ó¡Ë¹â¤Î£²£µ£·¡¥£³£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±£·¡¥£²£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£´£¸¡ó¡Ë¹â¤Î£±£±£¸£¶¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë