¥¨¥ì¥³¥à¤Î¡Ö¼«Ê¬ÀìÍÑÀðÉ÷µ¡¡×¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÎÃ¤·¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿
ROOMIE 2024Ç¯6·î20Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¾ø¤·½ë¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÀáÅÅ¤·¤¿¤¤ºòº£¡£
¿¦¾ì¤ä¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬ÀìÍÑÀðÉ÷µ¡¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÎäµÑ´ï·óÀðÉ÷µ¡¤Î¥³¥ì¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÎÃ¤à
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎUSB¥Ï¥Ö¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¡¢USBÀðÉ÷µ¡¤Ç¤¹¡£
ÀðÉ÷µ¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÎäµÑÂæ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÂ¿µ¡Ç½¥¯¡¼¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤°¤é¤¤ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¡¢´üÂÔÈ¾Ê¬¡¦ÉÔ°ÂÈ¾Ê¬¤À¤Ã¤¿»ä¡£ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥¿¥ï¡¼ÀðÉ÷µ¡
É÷ÎÌ¤Ï3ÃÊ³¬¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¡£µëÅÅÍÑ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤òUSB¥Ï¥Ö¤Ë·Ò¤°¤À¤±¡£
½ÄÃÖ¤¤Ç¤â²£ÃÖ¤¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅö¤Æ¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¡Ö¼«Ê¬ÍÑÀðÉ÷µ¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢½ÄÃÖ¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USB¥Ï¥Ö¤Ë·Ò¤²¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÃ¤·¤¤¡ª
¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¤Î¡ÖÎäÉ÷¡×¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤À¤±Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÎäµÑÍÑ¤È¤·¤Æ¤â
PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÎäµÑÍÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÉý¤ÏÌó195¡Á65mm¤Þ¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨³ÑÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÄ´À°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÎäµÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³«¤¯³ÑÅÙ¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯ÎÃ¤à
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëUSBÀðÉ÷µ¡¡£
Á´ÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤º¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ËÎä¤¨¤ëÊØÍø¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
Photo: osio